Після паузи на українських АЗС знову змінилися ціни на пальне. Яка вартість дизеля та бензину 15 травня — читайте в огляді.

Після кількох днів паузи на українських АЗС знову зафіксували зміни вартості пального. Частина мереж продовжує утримувати ціни на бензин, дизель і автогаз, однак окремі оператори вже скоригували прайси. Водночас на світовому ринку нафти котирування пішли вниз після повідомлень про відновлення проходу суден через Ормузьку протоку.

Ціни на АЗС — яка вартість пального 15 травня

Більшість великих операторів АЗС в Україні поки не поспішають масово переглядати ціни на пальне. У мережах WOG, OKKO, UPG та SOCAR вартість бензину, дизеля й автогазу залишилася без суттєвих змін.

Натомість BVS підвищила ціни на бензин на 1 грн за літр. Подорожчали бензин А-95, А-95 PRO та А-98. Водночас "Укрнафта" знизила вартість бензину 95 Energy на 3 грн.

Мережі АЗС переглянули вартість пального Фото: avto.informator.ua

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 71,90 грн/л (-3,00);

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 74,90 грн/л (+1,00);

бензин А-95 PRO — 77,90 грн/л (+1,00);

бензин А-98 — 80,90 грн/л (+1,00);

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 90,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Які ціни на нафту

На світовому ринку нафти 14 травня котирування знизилися. Це сталося після повідомлень іранських державних ЗМІ про те, що близько 30 суден перетнули Ормузьку протоку. Крім того, напівофіційне агентство Fars із посиланням на джерело повідомило, що Іран почав дозволяти транзит окремим китайським суднам.

На ситуацію також вплинули заяви Білого дому після зустрічі президента США Дональда Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Там повідомили, що обидва лідери погодилися, що Ормузька протока має залишатися відкритою для вільного потоку енергоносіїв.

За даними Reuters, після попереднього максимуму на рівні 107,13 долара за барель ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 0,6%, до 105,03 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 0,5%, до 100,50 долара за барель.

