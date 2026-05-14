14 травня не очікуються коливання цін на АЗС. Стабільна ситуація спостерігається як на ринку пального в Україні, так і на світовому ринку нафти.

Ринок пального в Україні не демонструє стрімких коливань. АЗС стримують вартість дизельного пального, бензину та автогазу, а незначні коригування можуть відбуватися лише в окремих випадках. При цьому суттєвих змін не спостерігається і на нафтовому ринку.

Яка вартість бензину та дизелю 14 травня

У четвер, 14 травня, водії навряд чи побачать різкі зміни на стелах АЗС. Більшість операторів уже кілька днів поспіль утримують ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на стабільному рівні.

За даними порталу "Мінфін", 13 травня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 73,57 грн/л (+0,03), а дизельного пального — 87,74 грн/л (-0,01).

14 травня заправити транспортний засіб можна буде за такими цінами:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 73,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 76,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 90,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Що відбувається з цінами на нафту

Нафтовий ринок наразі перебуває в режимі очікування. Reuters пише, що 13 травня ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 0,1%, до 107,62 долара за барель. Водночас американська West Texas Intermediate подорожчала на 0,9%, до 103,09 долара за барель.

Інвестори зосереджені на нестійкому припиненні вогню на Близькому Сході, а також на зустрічах у Пекіні між президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном. Додатковим чинником для ринку, як повідомляє Reuters, стала інформація Управління енергетичної інформації США про те, що запаси сирої нафти минулого тижня впали на 4,3 млн барелів, тоді як аналітики очікували скорочення на 2,1 млн барелів

Запаси бензину в США також знизилися сильніше за прогнози — на 4,1 млн барелів. Водночас запаси дистилятів, зокрема дизельного пального та мазуту, зросли на 0,2 млн барелів, хоча ринок очікував їхнього скорочення.

Раніше Фокус писав, що в Україні прогнозували зниження цін на пальне. За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, найбільших змін може зазнати дизель.