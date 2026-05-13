Після стрімкого подорожчання бензину великі мережі АЗС взяли паузу й переважно не змінюють ціни. Яка вартість пального 13 травня — читайте в огляді.

В Україні на ринку пального з’явилися ознаки стабілізації після стрімкого подорожчання бензину. Найбільші мережі АЗС 13 травня переважно утримують ціни на попередньому рівні, не поспішаючи їх змінювати. Фокус з’ясував скільки коштує заправити транспортний засіб 13 травня.

Ціни на АЗС — скільки коштують бензин і дизель

13 травня великі паливні мережі продовжують стримувати ціни. Найнижча ціна на бензин А-95 зафіксована на АЗС "Укрнафта" — 71,90 грн/л. Найдорожче А-95 коштує у мережах WOG, OKKO та SOCAR — по 77,90 грн/л.

Важливо

"Попит у 10 разів вищий": у РФ почався дефіцит бензину після ударів українських дронів по НПЗ

Дизельне пальне у великих мережах коштує від 86,90 до 89,90 грн/л, а преміальні види дизелю сягають 92,90 грн/л.

“Укрнафта":

бензин 95 Energy — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

Відео дня

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 88,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 91,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л.

Зауважимо, що вартість пального на АЗС може відрізнятися залежно від регіону.

Чому ціни на пальне не впали після здешевлення нафти — пояснення НБУ

Попри здешевлення нафти на світових ринках, українським водіям не вдалося побачити зниження вартості пального на АЗС. У Національному банку пояснили, що насамперед це пов’язано з інерційністю ціноутворення.

Крім того, на ринку ще реалізуються значні обсяги пального, які були закуплені або законтрактовані раніше. Оператори АЗС продають ресурси, собівартість яких була сформована за вищими цінами, що і стримує зниження вартості для кінцевих споживачів.

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозував зниження цін на пальне. За його словами, найбільших змін може зазнати вартість дизеля.