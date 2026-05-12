"Попит у 10 разів вищий": у РФ почався дефіцит бензину після ударів українських дронів по НПЗ

У Росії почалася нестача бензину на тлі українських атак по нафтопереробних заводах. На біржових торгах 8 травня обсяг продажів пального знизився, а попит на бензин марки АІ-95 значно перевищив пропозицію.

Про це повідомило російське видання “Коммерсант” із посиланням на дані Національного біржового цінового агентства.

За інформацією видання, 8 травня продавці реалізували 32,64 тисячі тонн бензину — це на 5,9% менше, ніж під час попередніх торгів. Продажі АІ-92 впали на 8,9%, до 20,34 тисячі тонн, тоді як АІ-95 зросли на 1,5%, до 12,24 тисячі тонн.

Співрозмовник видання у галузі заявив, що перед початком сезону високого споживання на ринку вже сформувався дефіцит бензину АІ-95. За його словами, влітку попит на цей вид пального традиційно зростає швидше, ніж на АІ-92, оскільки під час сезону відпусток водії частіше використовують автомобілі, розраховані саме на 95-й бензин.

Джерело “Коммерсанта” також підтвердило, що причиною нестачі стали позапланові ремонти великих НПЗ і скорочення виробництва нафтопродуктів після атак. Через це нафтові компанії насамперед забезпечують власні мережі збуту. За словами співрозмовника, ремонти можуть тривати понад місяць, а терміни відвантаження на початку травня вже збільшилися на два–чотири тижні.

“Придбати АІ-95 на біржі стає вкрай складно. Попит у рази — можливо, більш ніж у десять разів — перевищує пропозицію”, — сказав співрозмовник видання.

Попри дефіцит, біржові ціни залишаються відносно стабільними через механізм обмеження коливань вартості. За підсумками торгів 8 травня бензин АІ-92 подорожчав на 0,01% — до 65,99 тисячі рублів за тонну, а АІ-95 — на 0,16%, до 71,89 тисячі рублів.

У квітні та на початку травня українські безпілотники атакували низку російських НПЗ. Тимчасово з ладу вивели шість заводів, серед яких “Нижегороднефтеоргсинтез”, Туапсинський, Новокуйбишевський, Сизранський НПЗ, “Пермнефтеоргсинтез” і “КИНЕФ”. Після цього обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму з 2009 року — до 4,69 млн барелів на добу.

Нагадаємо, 8 травня СБУ заявила про чергову атаку дронів на російський НПЗ “Лукойл-Пермнафтооргсинтез” і станцію “Перм”. За даними спецслужби, під удар потрапила ще одна установка первинної переробки нафти та резервуар із нафтою.

OSINT-аналітики повідомляли, що після атак 29–30 квітня та 7–8 травня на підприємстві могли пошкодити щонайменше три установки АВТ. За оцінкою аналітиків, це могло призвести до втрати 30–40% потужностей заводу.

Також 8 травня президент Володимир Зеленський підтвердив атаку українських дронів на нафтопереробний завод у Ярославлі, розташований приблизно за 700 км від кордону з Україною. За його словами, операцію провели ЗСУ та ГУР у відповідь на російські удари по українських містах і селах.

OSINT-аналітики встановили щонайменше дві можливі точки влучання на території заводу “Ярославнафтооргсинтез”, який входить у десятку найбільших НПЗ Росії. У соцмережах публікували кадри масштабної пожежі на підприємстві, а місцеві жителі скаржилися на вибухи та стрілянину.