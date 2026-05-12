"Спрос в 10 раз выше": в РФ начался дефицит бензина после ударов украинских дронов по НПЗ

В России началась нехватка бензина на фоне украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам. На биржевых торгах 8 мая объем продаж топлива снизился, а спрос на бензин марки АИ-95 значительно превысил предложение.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства.

По информации издания, 8 мая продавцы реализовали 32,64 тысячи тонн бензина — это на 5,9% меньше, чем во время предыдущих торгов. Продажи АИ-92 упали на 8,9%, до 20,34 тысячи тонн, тогда как АИ-95 выросли на 1,5%, до 12,24 тысячи тонн.

Собеседник издания в отрасли заявил, что перед началом сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит бензина АИ-95. По его словам, летом спрос на этот вид топлива традиционно растет быстрее, чем на АИ-92, поскольку во время сезона отпусков водители чаще используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.

Источник "Коммерсанта" также подтвердил, что причиной нехватки стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов после атак. Из-за этого нефтяные компании в первую очередь обеспечивают собственные сети сбыта. По словам собеседника, ремонты могут длиться больше месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились на две-четыре недели.

"Купить АИ-95 на бирже становится крайне сложно. Спрос в разы — возможно, более чем в десять раз — превышает предложение", — сказал собеседник издания.

Несмотря на дефицит, биржевые цены остаются относительно стабильными из-за механизма ограничения колебаний стоимости. По итогам торгов 8 мая бензин АИ-92 подорожал на 0,01% — до 65,99 тысячи рублей за тонну, а АИ-95 — на 0,16%, до 71,89 тысячи рублей.

В апреле и в начале мая украинские беспилотники атаковали ряд российских НПЗ. Временно из строя вывели шесть заводов, среди которых "Нижегороднефтеоргсинтез", Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский НПЗ, "Пермнефтеоргсинтез" и "КИНЕФ". После этого объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года — до 4,69 млн баррелей в сутки.

Напомним, 8 мая СБУ заявила об очередной атаке дронов на российский НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и станцию "Пермь". По данным спецслужбы, под удар попала еще одна установка первичной переработки нефти и резервуар с нефтью.

OSINT-аналитики сообщали, что после атак 29-30 апреля и 7-8 мая на предприятии могли повредить как минимум три установки АВТ. По оценке аналитиков, это могло привести к потере 30-40% мощностей завода.

Также 8 мая президент Владимир Зеленский подтвердил атаку украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, расположенный примерно в 700 км от границы с Украиной. По его словам, операцию провели ВСУ и ГУР в ответ на российские удары по украинским городам и селам.

OSINT-аналитики установили как минимум две возможные точки попадания на территории завода "Ярославнефтеоргсинтез", который входит в десятку крупнейших НПЗ России. В соцсетях публиковали кадры масштабного пожара на предприятии, а местные жители жаловались на взрывы и стрельбу.