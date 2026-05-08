Ударили по Ярославлю в 700 км от границы: Зеленский подтвердил "санкции" на НПЗ (видео)

Украинская военная разведка и Вооруженные Силы применили дальнобойные дроны для атаки на объект нефтяной инфраструктуры в Ярославле, заявил президент Владимир Зеленский. На видео с места событий горел нефтеперерабатывающий завод, который входит в десятку самых мощных в Российской Федерации. Как происходила атака и каковы последствия воздушного удара?

Украина попала по стратегическому объекту нефтяной отрасли РФ, расположенному на расстоянии 700 км от границы, говорится в сообщении Зеленского на странице Facebook. Президент не назвал объект, но OSINTеры установили, что БПЛА долетели до НПЗ в Ярославле. Атака дронов 8 мая — это ответ россиянам на удары по украинским городам и селам, подчеркнул президент. Фокус собрал информацию о ходе воздушной атаки в населенном пункте, расположенном к северо-востоку от Москвы.

Глава государства опубликовал кадры из Ярославля с последствиями атаки дронов на НПЗ. В кадр попали трубы и другое оборудование на территории предприятия, и облако огня, которое их охватило. Зеленский написал, что операцию провели совместно ВСУ и ГУР и подчеркнул, что только "сильное давление" на РФ обеспечит мир.

НПЗ в Ярославле — взрывы 8 мая

По видео с кадрами попаданий по НПЗ в Ярославле установили координаты минимум двух прилетов. Речь идет о двух точках на территории предприятия ориентировочной площадью 4,5 кв. км (согласно данным Google Maps). Первая возможная точка поражения имеет координаты 57.552788316377296, 39.805581121314646 расположена неподалеку от проходной и административного корпуса в северо-восточной части. Вторая, с координатами 57.55090939472418, 39.78229527888872, — крайняя западная часть, расположенная на расстоянии 1,4 км от первой. По указанным координатам — завод "Ярославнефтеоргсинтез" (другие названия — "Славнафта-Ярославнефтеоргсинтез", "Славнафта-ЯНОС").

НПЗ в Ярославле — точки попадания 8 мая Фото: Google Maps

НПЗ в Ярославле, "Ярославнефтеоргсинтез" — нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, который входит в десятку самых мощных в РФ. Мощность предприятия — 15 млн тонн нефти в год: это шестое место по показателям 2023 года. Предыдущая атака дронов на указанный объект произошла 26 апреля 2026 года, писали медиа. Объект попал под удар вместе с другими важными целями в Волгограде и Тамбове.

Отметим, Фокус писал о взрыве на НПЗ в Ярославле 8 мая. В соцсетей появились кадры пожара на территории предприятия, а россияне жаловались на громкие звуки и стрельбу.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил атаку БпЛА, а около 5 часов написал в Telegram, что все летающие аппараты сбиты средствами ПВО и РЭБ. Чиновник промолчал о пожаре на промышленном объекте и призвал россиян не приближаться к обломкам беспилотников. Тем временем в Минобороны РФ утром отчитались, что с 20:00 7 мая по 7:00 8 мая россиян якобы атаковали 359 украинских дронов, угрожавших 15 областям и оккупированному Крыму.

Напоминаем, в ночь на 8 мая было громко в Ростовской области РФ: возможно поражение двух заводов российского ВПК.