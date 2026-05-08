Ударили по Ярославлю за 700 км від кордону: Зеленський підтвердив "санкції" на НПЗ (відео)

Українська воєнна розвідка та Збройні Сили застосували далекобійні дрони для атаки на об'єкт нафтової інфраструктури у Ярославлі, заявив президент Володимир Зеленський. На відео з місця подій палав нафтопереробний завод, який входить у десятку найпотужніших у Російській Федерації. Як відбувалась атака та які наслідки повітряного удару?

Україна влучила по стратегічному об'єкту нафтової галузі РФ, розташованому на відстані 700 км від кордону, ідеться у повідомленні Зеленського на сторінці Facebook. Президент не назвав об'єкт, але OSINTери встановили, що БпЛА долетіли до НПЗ у Ярославлі. Атака дронів 8 травня — це відповідь росіянам на удари по українських містах та селах, наголосив президент. Фокус зібрав інформацію про перебіг повітряної атаки у населеному пункті, розташованому на північний схід від Москви.

Глава держави опублікував кадри з Ярославля з наслідками атаки дронів на НПЗ. У кадр потрапили труби та інше устаткування на території підприємства, та хмару вогню, яка їх охопила. Зеленський написав, що операцію провели спільно ЗСУ та ГУР і наголосив, що лише "сильний тиск" на РФ забезпечить мир.

НПЗ у Ярославлі — вибухи 8 травня

За відео з кадрами влучань по НПЗ у Ярославлі встановили координати мінімум двох прильотів. Ідеться про дві точки на території підприємства орієнтовною площею 4,5 кв. км (згідно з даними Google Maps). Перша можлива точка ураження має координати 57.552788316377296, 39.805581121314646 розташована неподалік від прохідної та адміністративного корпусу у північно-східній частині. Друга, з координатами 57.55090939472418, 39.78229527888872, — крайня західна частина, розташована на відстані 1,4 км від першої. За вказаними координатами — завод "Ярославнафтооргсинтез" (інші назви — "Славнафта-Ярославнафтооргсинтез", "Славнафта-ЯНОС").

НПЗ у Ярославлі — точки влучання 8 травня Фото: Google Maps

НПЗ у Ярославлі, "Ярославнафтооргсинтез" — це нафтопереробний завод у Ярославській області, який входить у десятку найпотужніших у РФ. Потужність підприємства — 15 млн тонн нафти на рік: це шосте місце за показниками 2023 року. Попередня атака дронів на вказаний об'єкт відбулась 26 квітня 2026 року, писали медіа. Об'єкт потрапив під удар разом з іншими важливими цілями у Волгограді та Тамбові.

Зазначимо, Фокус писав про вибух на НПЗ у Ярославлі 8 травня. У соцмереж з'явились кадри пожежі на території підприємства, а росіяни скаржились на гучні звуки та стрілянину.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив атаку БпЛА, а близько 5 год написав у Telegram, що усі літаючі апарати збиті засобами ППО та РЕБ. Посадовець промовчав про пожежу на промисловому об'єкті й закликав росіян не наближатись до уламків безпілотників. Тим часом в Міноборони РФ зранку відзвітували, що з 20:00 7 травня по 7:00 8 травня росіян начебто атакували 359 українських дронів, які загрожували 15 областям та окупованому Криму.

Нагадуємо, в ніч на 8 травня було гучно у Ростовській області РФ: можливе ураження двох заводів російського ВПК.