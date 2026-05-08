Дрони атакували нафтопереробний завод в Ярославлі: на підприємстві пожежа (відео)

У ніч на 8 травня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі.

На підприємстві спалахнула пожежа, повідомив моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".

"Сили оборони санкційними БПЛА завітали до Ярославського нафтопереробного заводу (Ярославнефтеоргсинтез, ЯНОС)", — йдеться у підписі до відео.

На самих кадрах видно пожежу, що спалахнула на НПЗ, а також дим, що охопив небо над Ярославлем.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв попереджав місцевих, що у регіоні оголошено безпілотну небезпеку, проте удару по НПЗ не коментував.

На момент публікації матеріалу українська сторона також не надавала коментарів щодо удару по нафтопереробному заводу у Ярославлі.

