Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле: на предприятии пожар (видео)

В ночь на 8 мая ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Ярославле.

На предприятии вспыхнул пожар, сообщил мониторинговый телеграм-канал "Exilenova+".

"Силы обороны санкционными БПЛА посетили Ярославский нефтеперерабатывающий завод (Ярославнефтеоргсинтез, ЯНОС)", — говорится в подписи к видео.

На самих кадрах видно пожар, вспыхнувший на НПЗ, а также дым, охвативший небо над Ярославлем.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупреждал местных, что в регионе объявлена беспилотная опасность, однако удар по НПЗ не комментировал.

На момент публикации материала украинская сторона также не предоставляла комментариев относительно удара по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле.

Напомним, 7 мая в Каспийском море дроны поразили носитель "Калибров" — катер "Каракурт" ВС РФ.

