Ростов вночі зазнав масованої атаки: палають два заводи ВПК РФ, — соцмережі (відео)

У ніч на 8 травня російський Ростов-на-Дону зазнав масованої атаки, внаслідок якої у місті пошкоджені підприємства військово-промислового комплексу.

Над самим містом стоїть густий туман, видно на фото, оприлюднених моніторинговим телеграм-каналом "Exilenova+".

Небо в Ростові після масованої атаки Фото: соцмережі

Затягнуте димом небо в Ростові Фото: соцмережі

Журналісти російського видання Astra здійснили OSINT-аналіз відео з Ростова та дійшли висновку, що ракети та дрони влучили щонайменше у два підприємства.

"У Ростові-на-Дону після атаки спалахнула пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів "Емпілс" та філії науково-технічного центру "Радар", — йдеться у дописі.

Зазначається, що "Емпілс" — це один із провідних хімічних та лакофарбових заводів півдня Росії, а акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Радар" займається розробкою та обслуговуванням комплексів спеціального призначення і тісно співпрацює з Міністерством оборони РФ.

OSINT-аналіз Astra Фото: Astra

Монітори також підтверджують, що "Радар" належить до підприємств військово-промислового комплексу РФ.

"Радар ммс" займається системами наведення високоточної зброї, військовою та цивільною авіонікою, системами моніторингу й навігації, надвисокочастотним і цифровим обладнанням, точним приладобудуванням, а також розробкою комплексного програмного забезпечення", — пояснили монітори.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар визнав, що в Ростові-на-Дону зафіксовані руйнування через атаку БПЛА та ракет, проте ураження військових заводів він проігнорував. Окрім Ростова, за його словами, уламки дронів спричинили руйнування в Таганрозі, Батайську та в Мясниковському районі.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Ростову-на-Дону.

