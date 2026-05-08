Ростов вночі зазнав масованої атаки: палають два заводи ВПК РФ, — соцмережі (відео)
У ніч на 8 травня російський Ростов-на-Дону зазнав масованої атаки, внаслідок якої у місті пошкоджені підприємства військово-промислового комплексу.
Над самим містом стоїть густий туман, видно на фото, оприлюднених моніторинговим телеграм-каналом "Exilenova+".
Журналісти російського видання Astra здійснили OSINT-аналіз відео з Ростова та дійшли висновку, що ракети та дрони влучили щонайменше у два підприємства.
"У Ростові-на-Дону після атаки спалахнула пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів "Емпілс" та філії науково-технічного центру "Радар", — йдеться у дописі.
Зазначається, що "Емпілс" — це один із провідних хімічних та лакофарбових заводів півдня Росії, а акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Радар" займається розробкою та обслуговуванням комплексів спеціального призначення і тісно співпрацює з Міністерством оборони РФ.
Монітори також підтверджують, що "Радар" належить до підприємств військово-промислового комплексу РФ.
"Радар ммс" займається системами наведення високоточної зброї, військовою та цивільною авіонікою, системами моніторингу й навігації, надвисокочастотним і цифровим обладнанням, точним приладобудуванням, а також розробкою комплексного програмного забезпечення", — пояснили монітори.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар визнав, що в Ростові-на-Дону зафіксовані руйнування через атаку БПЛА та ракет, проте ураження військових заводів він проігнорував. Окрім Ростова, за його словами, уламки дронів спричинили руйнування в Таганрозі, Батайську та в Мясниковському районі.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Ростову-на-Дону.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня дрони атакували нафтопереробний завод в Ярославлі.
Фокус також писав про те, як дрони повторно атакували завод у Чувашії.