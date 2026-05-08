Ростов ночью подвергся массированной атаке: горят два завода ВПК РФ, — соцсети (видео)

В ночь на 8 мая российский Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке, в результате которой в городе повреждены предприятия военно-промышленного комплекса.

Над самим городом стоит густой туман, видно на фото, обнародованных мониторинговым телеграмм-каналом "Exilenova+".

Небо в Ростове после массированной атаки Фото: соцмережі

Затянутое дымом небо в Ростове Фото: соцмережі

Журналисты российского издания Astra осуществили OSINT-анализ видео из Ростова и пришли к выводу, что ракеты и дроны попали как минимум в два предприятия.

"В Ростове-на-Дону после атаки вспыхнул пожар в районе завода лакокрасочных материалов "Эмпилс" и филиала научно-технического центра "Радар", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Эмпилс" — это один из ведущих химических и лакокрасочных заводов юга России, а акционерное общество "Научно-технический центр "Радар" занимается разработкой и обслуживанием комплексов специального назначения и тесно сотрудничает с Министерством обороны РФ.

Відео дня

OSINT-анализ Astra Фото: Astra

Мониторы также подтверждают, что "Радар" относится к предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.

"Радар ммс" занимается системами наведения высокоточного оружия, военной и гражданской авионикой, системами мониторинга и навигации, сверхвысокочастотным и цифровым оборудованием, точным приборостроением, а также разработкой комплексного программного обеспечения", — пояснили мониторы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар признал, что в Ростове-на-Дону зафиксированы разрушения из-за атаки БПЛА и ракет, однако поражение военных заводов он проигнорировал. Кроме Ростова, по его словам, обломки дронов вызвали разрушения в Таганроге, Батайске и в Мясниковском районе.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по Ростову-на-Дону.

Напомним, в ночь на 8 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

Фокус также писал о том, как дроны повторно атаковали завод в Чувашии.