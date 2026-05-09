"Тривало подорожчання": в Нацбанку пояснили, чому ціни на АЗС не впали після здешевлення нафти

Після зниження вартості нафти на світових ринках ціни на пальне на українських заправках не впали через інерційність ціноутворення та вплив запасів, які були сформовані на ціновому піку.

Так Національний банк пояснив, чому ціни на АЗС не впали попри здешевлення нафти.

"Тривало подорожчання всіх видів пального, передусім дизелю та автомобільного газу. Попри певне зниження світових цін на нафту в середині місяця, корекція роздрібних цін була стриманою через інерційність ціноутворення, а також вплив значних запасів, сформованих за цінового піку і законтрактованих за вищими цінами обсягів", — йдеться у повідомленні.

В НБУ підкреслили, що на ситуацію також впливають значні запаси палива, які були сформовані під час цінового піку.

Наразі, за даними Нацбанку, реалізуються обсяги ресурсів, які були законтрактовані раніше за вищою вартістю.

