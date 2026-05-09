"Продолжалось подорожание": в Нацбанке объяснили, почему цены на АЗС не упали после удешевления нефти

После снижения стоимости нефти на мировых рынках цены на топливо на украинских заправках не упали из-за инерционности ценообразования и влияния запасов, которые были сформированы на ценовом пике.

Так Национальный банк объяснил, почему цены на АЗС не упали, несмотря на удешевление нефти.

"Продолжалось подорожание всех видов топлива, прежде всего дизеля и автомобильного газа. Несмотря на некоторое снижение мировых цен на нефть в середине месяца, коррекция розничных цен была сдержанной из-за инерционности ценообразования, а также влияние значительных запасов, сформированных при ценовом пике и законтрактованных по более высоким ценам объемов", — говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что на ситуацию также влияют значительные запасы топлива, которые были сформированы во время ценового пика.

Відео дня

Сейчас, по данным Нацбанка, реализуются объемы ресурсов, которые были законтрактованы ранее по более высокой стоимости.

Напомним, эксперт Сергей Куюн заявил, что цены на топливо в Украине могут резко измениться.

Фокус также писал о том, какие цены на топливо установили украинские АЗС 8 мая.