Перед выходными на заправках не ожидают резких изменений цен. Какая стоимость топлива 8 мая — читайте в обзоре.

На мировом рынке нефти сохраняется нестабильная ситуация. В течение 7 мая фьючерсы на нефть Brent демонстрировали резкие колебания: цена поднималась до 102,39 доллара за баррель, но впоследствии опускалась до 96,01 доллара. Такие изменения традиционно влияют и на украинский рынок топлива, хотя на АЗС ситуация пока остается относительно стабильной.

Цены на нефтяном рынке лихорадит

В течение 7 мая цены на нефть то росли, то падали. Сначала они пошли вверх из-за заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану и опасений, что могут возникнуть проблемы с проходом судов через Ормузский пролив. Но после резкого подорожания рынок начал успокаиваться, и цены заметно снизились.

Відео дня

Важно

Трамп неожиданно изменил позицию по Ормузскому проливу из-за реакции Саудовской Аравии, — СМИ

Цены на нефть эталонных марок составляли:

Brent — 96,93 доллара за баррель (-5,70);

WTI — 90,55 доллара за баррель (-4,16);

Urals — 98,46 доллара за баррель (-14,03).

Сколько стоят бензин и дизель в Украине

Несмотря на резкие изменения цен на нефть в мире, в Украине бензин и дизель 8 мая пока существенно не дорожают. Более того, после предыдущего резкого роста стоимости на этой неделе некоторые АЗС даже немного снизили стоимость топлива.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 70,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 89,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 87,90 грн/л;

дизель upg — 89,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 94,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 91,90 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы начали получать выплаты по программе "Национальный кэшбек" за март 2026 года. На этот раз к основным начислениям впервые добавили кэшбек за покупку топлива.