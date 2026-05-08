Экономика Ситуация с бензином в Украине

Нефтяной рынок штормит: какие цены на топливо установили украинские АЗС

В Украине не произошло значительных изменений по ценам на топливо
В Украине цены на топливо 8 мая не претерпели изменений

Перед выходными на заправках не ожидают резких изменений цен. Какая стоимость топлива 8 мая — читайте в обзоре.

На мировом рынке нефти сохраняется нестабильная ситуация. В течение 7 мая фьючерсы на нефть Brent демонстрировали резкие колебания: цена поднималась до 102,39 доллара за баррель, но впоследствии опускалась до 96,01 доллара. Такие изменения традиционно влияют и на украинский рынок топлива, хотя на АЗС ситуация пока остается относительно стабильной.

Цены на нефтяном рынке лихорадит

В течение 7 мая цены на нефть то росли, то падали. Сначала они пошли вверх из-за заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану и опасений, что могут возникнуть проблемы с проходом судов через Ормузский пролив. Но после резкого подорожания рынок начал успокаиваться, и цены заметно снизились.

Цены на нефть эталонных марок составляли:

  • Brent — 96,93 доллара за баррель (-5,70);
  • WTI — 90,55 доллара за баррель (-4,16);
  • Urals — 98,46 доллара за баррель (-14,03).

Сколько стоят бензин и дизель в Украине

Несмотря на резкие изменения цен на нефть в мире, в Украине бензин и дизель 8 мая пока существенно не дорожают. Более того, после предыдущего резкого роста стоимости на этой неделе некоторые АЗС даже немного снизили стоимость топлива.

"Укрнафта":

  • бензин 95 Energy — 70,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 70,90 грн/л;
  • бензин А-92 — 66,90 грн/л;
  • бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;
  • дизельное топливо — 87,90 грн/л;
  • дизельное топливо Energy — 89,90 грн/л;
  • автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS:

  • бензин А-95 — 72,90 грн/л;
  • бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;
  • бензин А-98 — 80,90 грн/л;
  • бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;
  • дизельное топливо — 89,90 грн/л;
  • дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;
  • автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG:

  • бензин upg100 — 82,90 грн/л;
  • бензин upg95 — 76,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 74,90 грн/л;
  • дизельное топливо Euro — 87,90 грн/л;
  • дизель upg — 89,90 грн/л;
  • газ — 47,90 грн/л.

WOG:

  • бензин А-95 — 77,90 грн/л;
  • бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;
  • бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;
  • дизельное топливо — 91,90 грн/л;
  • дизельное топливо Mustang+ — 94,90 грн/л;
  • автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

  • бензин А-95 — 77,90 грн/л;
  • бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;
  • бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;
  • дизельное топливо — 91,90 грн/л;
  • дизельное топливо Pulls — 94,90 грн/л;
  • автомобильный газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

  • бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;
  • бензин А-95 — 77,90 грн/л;
  • бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;
  • дизельное топливо NANO Extro — 94,90 грн/л;
  • дизельное топливо NANO — 91,90 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы начали получать выплаты по программе "Национальный кэшбек" за март 2026 года. На этот раз к основным начислениям впервые добавили кэшбек за покупку топлива.