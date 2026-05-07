Мировые цены на нефть стремительно пошли вниз на фоне ожиданий возможного соглашения между США и Ираном. Для украинского рынка топлива это может означать паузу в дальнейшем подорожании бензина и дизеля. Фокус рассказывает, сколько стоит топливо на украинских АЗС 7 мая.

Что происходит с ценами на нефть

Нефтяной рынок демонстрирует стремительное падение цен. 6 мая цена нефти марки Brent во время торгов падала более чем на 11% — до 97,8 доллара за баррель.

Американская нефть WTI также существенно подешевела. Июньские фьючерсы на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились на 12,88 доллара и составили 89,39 доллара за баррель.

Это произошло из-за новостей о возможном приближении сделки между США и Ираном. По данным Axios, стороны могут быть близки к заключению одностраничного меморандума о взаимопонимании.

Ожидается, что документ будет предусматривать прекращение войны на Ближнем Востоке и установит рамки дальнейших переговоров по ядерной программе Ирана. В то же время окончательных договоренностей пока нет.

В Белом доме ожидают, что Иран ответит на ключевые положения меморандума в течение 48 часов.

Цены на АЗС Украины 7 мая

Украинский рынок топлива напрямую зависит от ситуации на мировом нефтяном рынке. Поэтому, вероятно, может произойти пересмотр цен на АЗС. Хотя, стоит заметить, что на рынке уже заметно замедление стремительного подорожания. Если в начале недели цены менялись почти повсеместно, то теперь колебания фиксируются лишь в отдельных сетях АЗС.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 70,90 грн/л (-3,00);

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 89,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л (+1,00);

бензин upg95 — 76,90 грн/л (+1,00);

бензин А-95 — 74,90 грн/л (+1,00);

дизельное топливо Euro — 87,90 грн/л;

дизель upg — 89,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л (+1,00);

бензин А-95 — 77,90 грн/л (+1,00);

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л (+1,00);

дизельное топливо NANO Extro — 94,90 грн/л (+1,00);

дизельное топливо NANO — 91,90 грн/л (+1,00).

Напомним, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн объяснял, что рост цен на топливо в Украине напрямую обусловлен ситуацией на внешнем рынке и повышением себестоимости ресурса.