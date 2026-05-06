Золото Трои и иранская нефть: что общего между Троянской войной и блокированием Ормузского пролива

Один из древнейших вооруженных конфликтов хорошо известен широкой общественности, хотя мало кто знает его истинную причину. А заключалась она в контроле над торговым путем, который вел к Черному морю. Фокус разбирался в истинной природе легендарной Троянской войны.

Весь мир шокирован блокированием Ормузского пролива — одной из важнейших транспортных артерий. Иран и США претендуют на право распоряжаться ценным логистическим маршрутом — или "козырем", как принято говорить в дипломатии последних лет. Возможно, многим это кажется дикостью, но на самом деле идея свободного судоходства и вообще относительно беспрепятственного функционирования логистических маршрутов — это достижение последних веков. А с древних времен контроль за торговыми путями — это была настоящая "золотая жила", возможно еще более перспективная, чем настоящее месторождение золота.

Троянская война — один из древнейших военных конфликтов, воспетых в европейской литературе. Чисто физически он происходил на территории Азии — южное побережье пролива Дарданеллы. И сначала Троянская война была известна именно как легенда, изображенная в литературном произведении. Рассказ об этой древнейшей войне был классикой европейского эпоса. Зародилось оно еще более двух тысячелетий назад и после этого авторы разных эпох неоднократно к нему возвращались. А немало тружеников пера переписывали древние легендарные рассказы, в частности переводя ее на свои родные языки. Так "Сказание о Троянской войне" стало одним из самых ранних переведенных произведений литературы древней Руси. По сути это был сборник переводов нескольких европейских сказаний. Так что же в этой истории правда, а что выдумка сообразительных авторов? И какую ценность эта история имеет для нашего времени?

Гомер: легенда уже в древние времена

Еще в период классической Греции (около двух с половиной тысяч лет назад) рассказ о Троянской войне был древней легендой. Мы знаем о по меньшей мере двух классических произведениях об этом событии. Но если трагедия Эсхила была утрачена, то повествование Гомера сохранилось до наших дней. Интриги добавляет тот факт, что сам певец Гомер был легендарной фигурой. То есть мы до сих пор не знаем существовал ли он на самом деле. Уже во времена античной Греции он был легендой, покрытой тьмой веков. А его произведение было почти сакральным древним сказанием.

Разные ученые современности датируют его жизнь и творчество диапазоном в несколько веков. Версии расходятся от теории, что он был если не свидетелем, то современником войны, которая разворачивалась еще в бронзовую эпоху до гипотезы, что он жил уже в ранний период классической Греции и сам записал древнюю уже в то время легенду.

Троянская война: легенда, ставшая историей

Античные авторы построили на легенде новые не менее легендарные версии о преемственности троянской и Римской цивилизации. И здесь уже начинается геополитика и античная форма пропаганды. Ведь если Рим был основан предками троянцев, то тогда завоевание последним Греции, чья цивилизация на момент аннексии была самой авторитетной в Античной Европе было не актом дикой и неоправданной агрессии, а справедливой местью предков обиженной Трои. Так то, что сейчас кажется древней и красивой романтической легендой в свое время было мощным инструментом пропаганды и оправданием агрессии. Так апелляции к древней истории были инструментом в руках агрессивных империй еще в древнем мире.

Кроме этого рассказ о войне и славные подвиги ради страстной любви сами по себе привлекали внимание различных художников, которые были желающими развить столь популярный сюжет. Со временем уже никто не воспринимал эту легенду всерьез, ее воспринимали как красивую и интересную сказку, пока в XIX веке археолог энтузиаст Генрих Шлиман не доказал научно реальность существования Трои и ее разрушения в результате жестокой войны.

Правда, Шлиман не смог полноценно научно исследовать Трою и ее невероятную историю. А разобрались во всем уже ученые более позднего периода. В конце концов археологический памятник на руинах древней Трои активно исследуют до сих пор.

Собственно миф о Троянской войне

Так что мы знаем о Троянской войне сейчас? Давайте начнем с самой дальней точки до реальных научных исследований — древнегреческого мифа.

Однажды греческие богини поспорили кто из них самая красивая. Рассудить себя они поручили троянскому принцу и по совместительству пастуху Парису. Суд был не самым справедливым — каждая богиня пыталась подкупить юношу, предлагая ему власть, военную славу и неземную любовь. Наконец он выбрал последнее и предоставил почетное звание самой красивой богини любви Афродите. Она взамен помогла Парису завладеть самой красивой женщиной на тогдашней земле — прекрасной царицей Спарты Еленой. Так коррупционным скандалом завершился первый в Европе "конкурс красоты". А его последствия оказались еще более далеко идущими.

Дело в том, что Елена была замужем, и Парис ее просто похитил у мужа — спартанского царя Менелая. Отметим, что речь идет не о той Спарте, которую все знают. События происходили настолько давно, что классической Спарты с ее боевым духом и воспитанием еще не существовало. Царь Менелай собрал войско царей и героев, которые двинулись на Трою и после десятилетней осады, сопровождавшейся различными по-настоящему эпическими событиями хитростью ее таки взяли и разрушили, похоронив с ней целую эпоху и проложили путь для истории новой, но для нас Древней Греции.

Миф, ставший частью культуры

За тысячи лет перепевания, переписывания этой легенды и различных ее интерпретаций она стала источником народной мудрости, различных фразеологизмов и поучительных притч. В частности:

Кассандра - троянская принцесса, которая имела пророческий дар. Но вместе с ним ее сопровождало проклятие: ей никто не верил, поэтому ее пророчества так и не смогли спасти ее Родину.

- троянская принцесса, которая имела пророческий дар. Но вместе с ним ее сопровождало проклятие: ей никто не верил, поэтому ее пророчества так и не смогли спасти ее Родину. Ахиллесова пята . Один из героев-воинов, которых привел Менелай под стены Трои имел божественный дар — его тело было покрыто непробиваемой броней. Никто не мог его поразить. Кроме одного слабого места — пятки. Враги об этом узнали и смогли его поразить в это единственное не покрытое броней место, что и принесло смерть этому герою.

. Один из героев-воинов, которых привел Менелай под стены Трои имел божественный дар — его тело было покрыто непробиваемой броней. Никто не мог его поразить. Кроме одного слабого места — пятки. Враги об этом узнали и смогли его поразить в это единственное не покрытое броней место, что и принесло смерть этому герою. Троянский конь. Пожалуй, самый известный "мем" этой войны. За долгих десять лет ахейцы (так назывались племена, которые тогда населяли древнюю Грецию) так и не смогли взять Трою силой оружия. Но тогда им на помощь пришла хитрость. Они обманули троянцев, сыграв на их жадности и суеверии. Ахейцы сделали вид, что отступают и оставили на месте своего лагеря конструкцию в форме коня, которого недальновидные троянцы забрали в город. В коне спрятались греческие воины, которые ночью открыли ворота Трои для войска, которое на самом деле затаилось неподалеку. Так пала великая Троя.

Рассказ о Троянской войне даже до научного доказательства ее правдивости стал для ученых неоценимым источником информации о жизненном укладе тогдашнего общества. По сути это было едва ли не единственным источником информации о европейском обществе бронзового века. Мы узнаем о тогдашнем мировоззрении — боги были теми же людьми, наделенными чрезвычайными способностями. Окружающий мир и любые действия происходили исключительно при их участии.

При этом боги не были какой-то сакральной сверхчеловеческой сущностью Это скорее были усовершенствованные люди — со сверхъестественными способностями, но не лишенные человеческих качеств, в частности слабостей, страстей, азарта. Что видно из того же мифа о "конкурсе" с Парисом. Тот же Парис, который был принцем, пасшим стадо, ярко отражает простоту и даже примитивность человеческого общества периода поздней бронзы. Ахейские цари тоже были больше похожими на племенных вождей, чем всемогущих правителей, какими они стали в более позднее время, которое мы называем античностью.

Реальная история Трои

А теперь исторический контекст, который был реконструирован с конца ХІХ века, когда науке кроме многочисленных письменных археологических находок стали доступны и тома письменных источников.

Троя была городом, который располагался на южном берегу пролива Дарданеллы. Его обладатели контролировали торговый путь из Черного в Средиземное море. Самой большой ценностью того времени кроме хлеба, от которого зависело физическое выживание любого племени, была бронза. Собственно этот первый искусственно созданный человеком материал и дал наименование целой эпохе. Это был период первой попытки глобализации человечества, в том числе и в вопросах торговли.

Обмен между далекими племенами, который перерос в международную торговлю открыл по-настоящему новые возможности для человечества. Теперь не обязательно было подстраивать свою жизнь под условия окружающей географической среды. Теперь то, чего тебе не хватает в ареале обитания можно было купить из дальних земель. Так селиться теперь можно было не только на плодородных почвах. Можно было сооружать поселения среди каменной пустоши, а драгоценный мрамор обменивать на пшеницу, завезенную, например, из Северного Причерноморья. Бронзу можно было изготавливать смешивая добытую в Греции и Малой Азии медь с оловом, завезенным с территории современного Афганистана.

И на перепутье всех этих путей стояла Троя, которая сама могла вообще ничего не иметь, а лишь контролировать торговые пути, через которые провозили все на свете. А обладателям Трои оставалось лишь забирать себе доли всех этих товаров, провозимых через их землю. По сути зародился новый тип цивилизации, который базировался не на основе натурального хозяйства — смешивания продукции добытой в окружающей среде. Горизонт в прямом смысле были расширены и теперь можно было строить цивилизацию на основе продуктов значительно более широкого ареала — горизонтами теперь стали крайние точки торговых путей, маршруты которых проходили через определенную территорию.

Так Троя существовала более тысячелетия, пока ее место не решила занять другая более могущественная цивилизация, сделавшая своим основным материальным активом не природные богатства, а транспортные способности. Крито-Микенская цивилизация отличалась мощным флотом. Ее корабли могли достичь любой самой дальней точки известного тогда мира. И город, буквально стоявший на их пути стал препятствием ее далеко идущим амбициям. Так Троя стала обреченной.

Дело не в интрижке Париса, которая вообще не факт что была. Дело в развитии исторического процесса. Время тысячелетней Трои прошло. Взошло солнце новой эпохи. А вопрос что именно произошло, что непосредственно обусловило падение величественного города — это вопрос случая.

Сейчас научный консенсус сходится на том, что на самом деле на рубеже XIII и XII веков до нашей эры произошла серия войн между островной цивилизацией ахейцев и Троянским миром, существовавшим на северо-западе Малой Азии. Сама Троя могла быть разрушена землетрясением, а уже после этого стихийного бедствия ахейцы ее просто добили. При таких обстоятельствах человеческие амбиции действительно были лишь отражением природных процессов.

Сейчас мы видим наоборот завершение эры морских государств. Тем огромным водным бассейном, соединявшим торговыми артериями разные точки мира, был Средиземноморский бассейн. В эпоху бронзы Троя стала барьером, сдерживающим амбиции государств, выросших на новейших транспортных технологиях. Поэтому он был обречен на падение.

От Троянской войны до перекрытия Ормузского пролива

Современный мир современной истории сформирован государствами, которые вышли на максимальный глобальный уровень. Их ареалом стали воды Мирового океана. На пике своего могущества они добились положения дел, при котором никто и ничто не мог сдерживать их технологические возможности. Их интересовал свободный доступ к ресурсам в любой точке мира. Поэтому были установлены правила свободной торговли, свободы судоходства, в том числе и через морские проливы.

Но этот исторический цикл завершается. И континентальные государства хотят возвращения своего контроля над природными ресурсами. Это предвещает конец свободного мореплавания. Контроль возвращается от тех, кто владеет технологиями доставки продукции, к тем кто владеет самими локациями, где они добываются и через которые проходят. Это непрерывный исторический процесс.

Так какова настоящая роль в Троянской войне ложной запретной страсти Париса и Елены? Пожалуй, примерно такая же, как значение в глобальном кризисе настоящего ядерной программы Ирана. Это лишь этот моментный винтик в более глобальных процессах развития человечества. Момент, событие, оказавшееся в водовороте определенных исторических обстоятельств, объективно сложившихся в ойкумене развития человеческой цивилизации.