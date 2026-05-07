Світові ціни на нафту різко обвалилися через очікування можливої угоди між США та Іраном. Чи вплине це на вартість дизельного пального та бензину в Україні 7 травня — читайте в огляді.

Світові ціни на нафту стрімко пішли вниз на тлі очікувань можливої угоди між США та Іраном. Для українського ринку пального це може означати паузу в подальшому подорожчанні бензину та дизеля. Фокус розповідає, скільки коштує пальне на українських АЗС 7 травня.

Що відбувається з цінами на нафту

Нафтовий ринок демонструє стрімке падіння цін. 6 травня ціна нафти марки Brent під час торгів падала більш ніж на 11% — до 97,8 долара за барель.

Американська нафта WTI також істотно подешевшала. Червневі ф'ючерси на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі знизилися на 12,88 долара і становили 89,39 долара за барель.

Важливо

Золото Трої та іранська нафта: що спільного між Троянською війною та блокуванням Ормузької протоки

Це відбулося через новини про можливе наближення угоди між США та Іраном. За даними Axios, сторони можуть бути близькими до укладення односторінкового меморандуму про взаєморозуміння.

Відео дня

Очікується, що документ передбачатиме припинення війни на Близькому Сході та встановить рамки подальших переговорів щодо ядерної програми Ірану. Водночас остаточних домовленостей поки немає.

У Білому домі очікують, що Іран відповість на ключові положення меморандуму протягом 48 годин.

Ціни на АЗС України 7 травня

Український ринок пального напряму залежить від ситуації на світовому нафтовому ринку. Тому, ймовірно, може відбутися перегляд цін на АЗС. Хоча, варто зауважити, що на ринку вже помітне уповільнення стрімкого подорожчання. Якщо на початку тижня ціни змінювалися майже повсюдно, то тепер коливання фіксуються лише в окремих мережах АЗС.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 70,90 грн/л (-3,00);

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л (+1,00);

бензин upg95 — 76,90 грн/л (+1,00);

бензин А-95 — 74,90 грн/л (+1,00);

дизельне пальне Euro — 87,90 грн/л;

дизель upg — 89,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л (+1,00);

бензин А-95 — 77,90 грн/л (+1,00);

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO Extro — 94,90 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO — 91,90 грн/л (+1,00).

Нагадаємо, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн пояснював, що зростання цін на пальне в Україні безпосередньо зумовлене ситуацією на зовнішньому ринку та підвищенням собівартості ресурсу.