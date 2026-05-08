Перед вихідними на заправках не очікують різких змін цін. Яка вартість пального 8 травня — читайте в огляді.

На світовому ринку нафти зберігається нестабільна ситуація. Протягом 7 травня ф’ючерси на нафту Brent демонстрували різкі коливання: ціна піднімалася до 102,39 долара за барель, але згодом опускалася до 96,01 долара. Такі зміни традиційно впливають і на український ринок пального, хоча на АЗС ситуація поки залишається відносно стабільною.

Ціни на нафтовому ринку лихоманить

Протягом 7 травня ціни на нафту то зростали, то падали. Спочатку вони пішли вгору через заяви президента США Дональда Трампа щодо Ірану та побоювання, що можуть виникнути проблеми з проходом суден через Ормузьку протоку. Але після різкого подорожчання ринок почав заспокоюватися, і ціни помітно знизилися.

Ціни на нафту еталонних марок становили:

Brent — 96,93 долара за барель (-5,70);

WTI — 90,55 долара за барель (-4,16);

Urals — 98,46 долара за барель (-14,03).

Скільки коштують бензин і дизель в Україні

Попри різкі зміни цін на нафту у світі, в Україні бензин і дизель 8 травня поки суттєво не дорожчають. Ба більше, після попереднього різкого зростання вартості цього тижня деякі АЗС навіть трохи знизили вартість пального.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 70,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 87,90 грн/л;

дизель upg — 89,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 94,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 94,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 91,90 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що українці почали отримувати виплати за програмою "Національний кешбек" за березень 2026 року. Цього разу до основних нарахувань уперше додали кешбек за купівлю пального.