"Нацкешбек" за березень можна отримати з нарахуванням виплат за придбання пального.

Українці почали отримувати виплати за програмою "Національний кешбек" за березень 2026 року. Цього разу кошти нарахують майже 4,8 млн учасників програми. Про це повідомили в Міністерстві економіки в межах державної ініціативи підтримки споживачів українських товарів та послуг.

Цього разу вперше разом із основними виплатами українцям нарахували кешбек за придбання пального.

Хто користується "Нацкешбеком" на пальне: статистика

Програмою компенсації на бензин та дизель вже скористалися понад 2 млн людей.

За даними програми, більшість учасників — це власники автомобілів бюджетного сегмента. Йдеться переважно про авто віком від 10 до 20 років з об’ємом двигуна до 2,5 літра. Таких користувачів нараховується близько 91%.

Відео дня

Програма Нацкешбек в Україні діє від 2024 року Фото: Дія

Як отримати кешбек за пальне

Компенсація за пальне, а саме за бензин, дизель і автогаз, вже нараховується. Кошти надходитимуть на спеціальну картку програми.

Розмір компенсації залежить від виду пального. Так, за літр дизелю держава повертає 15% вартості, за бензин — 10%, а за автогаз — 5%.

Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання українських продуктів, ліків, книжок, поштових сервісів або спрямувати на благодійність і підтримку ЗСУ.

Щоб долучитися до програми, водіям необхідно:

відкрити спеціальну картку "Національного кешбеку" в одному з банків-партнерів;

підключити послугу через застосунок "Дія";

оплачувати пальне карткою, прив’язаною до програми.

Після цього кешбек автоматично зараховуватиметься на рахунок.

До програми вже доєдналися низка українських банків, серед яких ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, ПУМБ, Райффайзен Банк тощо.

Також до ініціативи можуть долучатися мережі автозаправних станцій. Для бізнесу участь у програмі є добровільною та доступною через портал "Дія".

Що відомо про "Національний кешбек" в Україні

Нагадаємо, програма "Національний кешбек", що працює від вересня 2024 року, діє як механізм стимулювання внутрішнього споживання та підтримки українських виробників. Влада розраховує, що розширення переліку категорій, зокрема додавання компенсації за пальне, дозволить збільшити кількість учасників програми.

Важливо

Кешбек на пальне в Україні: де і як отримати до 1000 грн щомісяця

Раніше в уряді заявили, що налаштовані продовжувати дію "Нацкешбеку", адже бачать "дуже крутий ефект".

Також йшлося про те, що 2025 року з держбюджету витратили 19 млрд грн на виплати так званої "тисячі Зеленського", а цьогоріч на програму "Національний кешбек" вже спрямували близько 2 млрд грн.