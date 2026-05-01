"Національний кешбек": у Кабміні відповіли, що буде з програмою далі

Державну програму "Національний кешбек", яка працює в Україні з вересня 2024 року, найімовірніше, буде продовжено.

Такий намір обговорюють у Кабінеті міністрів через її економічний ефект і зростання попиту на українську продукцію, повідомляє УНІАН із посиланням на слова заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратова під час презентації результатів дослідження функціонування програми "Національний кешбек".

За більш ніж півтора року роботи програма суттєво розширилася і в неї поступово додаються нові сфери.

"Уряд на сьогоднішній день налаштований продовжувати зазначену програму. Ми бачимо дуже крутий ефект. Ми бачимо перехід споживання на українську продукцію. Ми всі добре знаємо, що українська продукція, куплена в Україні, повертається майже 40% потім у вигляді податків різного типу в різні бюджети", — цитує агентство слова чиновника.

За його словами, отримані результати дослідження дають змогу розглядати програму як довгостроковий інструмент підтримки економіки.

Що таке "Національний кешбек"

"Національний кешбек" — державна програма підтримки українських виробників, у межах якої громадяни можуть отримати 10% вартості придбаних вітчизняних товарів. Бета-тестування програми стартувало 2 вересня 2024 року.

Як пише "Економічна правда", у програмі участь п'ять сторін: продавець, виробник, банк, державна платформа на основі "Дія" і покупець.

Відповідно, щоб покупець отримав кешбек, до програми мають долучитися всі сторони. Банк — надати можливість відкрити картку "Національний кешбек", виробник — додати товар до переліку тих, на які нараховується кешбек, а торговельна мережа — продати цей товар.

У програмі беруть участь 11 банків: Приватбанк, Сбербанк, Смисл банк, А-банк, ПУМБ, Укрсиббанк, monobank ("Універсал банк"), Акордбанк, "Глобус", Укргазбанк, "Банк кредит Дніпро".

З 1 березня державна програма підтримки української продукції запрацювала за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку (5% і 15%) залежно від категорії товарів. Це було зроблено для підтримки вітчизняних виробників у категоріях, де українські товари стикаються з агресивним імпортом.

"Національний кешбек": на що найчастіше українці витрачають кошти

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв повідомив, що програмою користуються близько 4,8 млн українців, з яких дві третини — сім'ї з доходом нижче середнього, повідомляє УНІАН.

За його словами, українцям виплатили понад 7 млрд грн кешбеку, а бізнес отримав щонайменше 20 млрд грн виручки. Завдяки програмі продажі українських товарів зросли на 7-9%, що дало щонайменше 20 млрд грн додаткової виручки. Також 41% українців змінили споживчу поведінку і стали більше купувати продукцію вітчизняного виробництва.

Основна частина повернутих коштів іде на базові потреби. Зокрема, близько 70% кешбеку люди витрачають на оплату комунальних послуг, що становить 13% від усіх платежів за комунальні послуги за відповідний період.

"Люди витрачають гроші на продукти харчування, ліки, мийні засоби та товари для дому. Приємно, що книжки теж потрапили до цього топу — 8% людей накопичують гроші на купівлю книжок", — розповів віцепрезидент з розвитку бізнесу Mastercard Services в Україні та Молдові Вадим Поліщук.

