"Национальный кэшбек": в Кабмине ответили, что будет с программой дальше

Государственная программа "Национальный кэшбек", которая работает в Украине с сентября 2024 года, вероятнее всего, будет продолжена.

Такое намерение обсуждается в Кабинете министров из-за ее экономического эффекта и роста спроса на украинскую продукцию, сообщает УНИАН со ссылкой на слова заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталия Киндратова в ходе презентации результатов исследования функционирования программы "Национальный кэшбек".

За более чем полтора года работы программа существенно расшиоилась и в нее постепенно добавляются новые сферы.

"Правительство на сегодняшний день настроено продолжать указанную программу. Мы видим очень крутой эффект. Мы видим переход потребления на украинскую продукцию. Мы все хорошо знаем, что украинская продукция, купленная в Украине, возвращается почти 40% потом в виде налогов разного типа в разные бюджеты", — цитирует агентство слова чиновника.

По его словам, полученные результаты исследования позволяют рассматривать программу как долгосрочный инструмент поддержки экономики.

Что такое "Национальный кэшбек"

"Национальный кэшбек" — государственная программа поддержки украинских производителей, в рамках которой граждане могут получить 10% стоимости приобретенных отечественных товаров. Бета-тестирование программы стартовало 2 сентября 2024 года.

Как пишет "Экономическая правда", в программе участие пять сторон: продавец, производитель, банк, государственная платформа на основе "Дія" и покупатель.

Соответственно, чтобы покупатель получил кэшбек, к программе должны присоединиться все стороны. Банк – предоставить возможность открыть карту "Национальный кэшбек", производитель – добавить товар в перечень тех, на которые начисляется кэшбек, а торговая сеть — продать этот товар.

В программе принимают участие 11 банков: Приватбанк, Сбербанк, Смысл банк, А-банк, ПУМБ, Укрсиббанк, monobank ("Универсал банк"), Аккордбанк, "Глобус", Укргазбанк, "Банк кредит Днепр".

С 1 марта государственная программа поддержки украинской продукции заработала по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека (5% и 15%) в зависимости от категории товаров. Это было сделано для поддержки отечественных производителей в категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.

"Национальный кэшбек": на что чаще всего украинцы тратят средства

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что программой пользуются около 4,8 млн украинцев, из которых две трети — семьи с доходом ниже среднего, сообщает УНИАН.

По его словам, украинцамвыплатили более 7 млрд грн кэшбека, а бизнес получил не менее 20 млрд грн выручки. Благодаря программе продажи украинских товаров выросли на 7–9%, что дало по меньшей мере 20 млрд грн дополнительной выручки. Также 41% украинцев изменили потребительское поведение и стали больше покупать продукцию отечественного производства.

Основная часть возвращенных средств идет на базовые нужды. В частности, около 70% кэшбэка люди тратят на оплату коммунальных услуг, что составляет 13% от всех платежей за коммунальные услуги за соответствующий период.

"Люди тратят деньги на продукты питания, лекарства, моющие средства и товары для дома. Приятно, что книги тоже попали в этот топ – 8% людей накапливают деньги на покупку книг,"— рассказал вице-президент по развитию бизнеса Mastercard Services в Украине и Молдове Вадим Полищук.

