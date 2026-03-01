Пенсии, тарифы и новые правила Нацкешбека: что изменится для украинцев с 1 марта

Первый день весны несет украинцам ряд ощутимых изменений. В Украине проиндексируют пенсии, увеличат выплаты семьям погибших и изымут часть купюр, а программа "Национальный кэшбек" отныне будет действовать по новым правилам.

Фокус собрал основе изменения с 1 марта в Украине, которые могут повлиять на кошельки и повседневную жизнь.

Изменения с 1 марта в программе "Национальный кэшбэк"

Кабинет министров Украины изменил проценты "Национального кэшбэка" в зависимости от того, насколько украинский товар подвергается давлению импорта. По новым правилам "кэшбек" с 1 марта начисляется следующим образом:

15% — за товары украинского производства категорий, где доля импорта в потребительской корзине выше 35% (косметика, средства гигиены, бытовая химия и товары для дома и ремонта, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных, твердые и мягкие сыры, некоторые разновидности макаронных изделий и круп);

5% — за товары категорий, где в потребительской корзине доля импорта меньше, чем 35% (сладости и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, товары в аптеках, снеки, консервация, овощи, фрукты, рыба, мясо и морепродукты, молочные продукты кроме сыров, соусы и приправы, яйца, масло, замороженные продукты, мука, хлеб и свежая выпечка, товары для сада и огорода и прочие).

Как и раньше, начисления будут поступать на карту "Национальный кэшбек", выбранную в приложении "Дія".

Изменения с 1 марта: индексация пенсий

Кабинет министров Украины утвердил индексацию пенсий с 1 марта 2026 года. Ее размер составит 12,1%, а выплаты украинских пенсионеров вырастут на суммы от 100 до 2 595 гривен.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины при этом отмечали, что уровень инфляции в 2025 году при этом составлял 8%.

Индексация коснется большинства категорий пенсионеров в Украине:

граждан, имеющих государственное пенсионное страхование (пенсионеры общей системы);

военных пенсионеров;

граждан с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;

украинцев, получающих пенсионные выплаты за особые заслуги;

бывших работников органов местного самоуправления и т.д., которым выплаты исчислены по действующим ранее "специальным" условиям;

пострадавших от несчастных случаев на производстве.

Не будут проиндексированы выплаты для тех, кто вышел на пенсию в 2024, 2025 и в начале 2026 года, а также для получателей максимальных выплат и спецпенсионеров.

С 1 марта пересчитают выплаты семьям военных

Также пересчитают выплаты с 1 марта для членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время защиты Украины.

Минимальные выплаты вырастут в зависимости от категории получателей:

с 7 800 до 12 810 грн для каждого нетрудоспособного члена семьи (родителей, жены или мужа погибшего военного или военной и для одного ребенка);

с 6 100 до 10 020 грн, если помощь получают сразу двое или более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей и супругов), а также для двух и более детей погибшего защитника/защитницы.

С 1 марта 2026 года новые суммы выплат уже должны поступать на счета получателей.

Как изменятся с 1 марта коммунальные тарифы

28 февраля Фокус рассказывал, что тарифы на коммуналку с 1 марта не претерпят существенных изменений. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч, газ — 7,96 грн за кубометр для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" (у других поставщиков цена может колебаться в пределах от 7,7 до 9,9 грн/куб.м). Тарифы на водоснабжение в разных городах могут быть разными, как и суммы за отопление. Однако мораторий на повышение тарифов требует, чтобы цены для населения оставались фиксированными.

Изменение стоимости мобильных тарифов

Техническое сообщество рынка телекоммуникаций "MZU — Мобильная Связь Украины" сообщало, что с 1 марта на 50-90 грн будет повышена стоимость пакетов услуг мобильной связи компании "Киевстар". Изменения запланированы для нескольких архивных тарифных планов — абоненты должны получить оповещение об изменениях в SMS-сообщениях в течение недели.

Также о росте стоимости ряда тарифов предоплаты с 5 марта сообщила компания Vodafone. Стоимость услуг вырастет на 45-70 грн в зависимости от пакета.

Изменения с 1 марта в мобилизации в Украине

Издание ТСН со ссылкой на источники в парламенте 24 февраля писало, что первые шаги к анонсированной министром обороны Украины Михаилом Федоровым комплексной реформе мобилизации в Украине могут быть сделаны уже в марте.

Фокус в свою очередь рассказывал, кто из мужчин не подлежит мобилизации в Украине с 1 марта. Право на отсрочку имеют военнообязанные, непригодные по состоянию здоровья, опекуны недееспособных лиц, родители несовершеннолетних или совершеннолетних лиц с инвалидностью, забронированные на критических предприятиях и тому подобное. При этом дополнительных изменений в перечне оснований для отсрочки и мобилизации в ближайшее время не ожидается.

Со 2 марта выйдут из обращения некоторые купюры

Купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов со 2 марта не будут принимать магазины, представители сферы услуг и финансовые учреждения, поскольку Национальный банк Украины выводит их из обращения. Бумажные деньги можно будет обменять на монеты соответствующего номинала до 26 февраля 2027 года включительно в любом банке, а в НБУ такая возможность будет действовать беспрепятственно.

В Украине с 1 марта не будут принимать ряд купюр Фото: НБУ

Напомним, 27 февраля член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал резкое подорожание гречки из-за отключения света в Украине.

Также Украина обязалась принять до конца марта до конца марта пакет налоговых изменений, прописанных в меморандуме МВФ — об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк. Среди этих изменений — налогообложение доходов с цифровых платформ, повышенный военный сбор и отмена налоговой льготы на импорт почтовых отправлений до 150 евро.