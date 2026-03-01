Пенсії, тарифи та нові правила Нацкешбеку: що зміниться для українців з 1 березня

Перший день весни несе українцям низку відчутних змін. В Україні проіндексують пенсії, збільшать виплати сім'ям загиблих і вилучать частину купюр, а програма "Національний кешбек" відтепер діятиме за новими правилами.

Фокус зібрав основі зміни з 1 березня в Україні, які можуть вплинути на гаманці та повсякденне життя.

Зміни з 1 березня в програмі "Національний кешбек"

Кабінет міністрів України змінив відсотки "Національного кешбеку" залежно від того, наскільки український товар піддається тиску імпорту. За новими правилами "кешбек" з 1 березня нараховується таким чином:

15% — за товари українського виробництва категорій, де частка імпорту в споживчому кошику вища за 35% (косметика, засоби гігієни, побутова хімія та товари для дому та ремонту, канцелярія, одяг і взуття, товари для тварин, тверді та м'які сири, деякі різновиди макаронних виробів і круп);

5% — за товари категорій, де в споживчому кошику частка імпорту менша, ніж 35% (солодощі й кондитерські вироби, безалкогольні напої, товари в аптеках, снеки, консервація, овочі, фрукти, риба, м'ясо та морепродукти, молочні продукти крім сирів, соуси та приправи, яйця, олія, заморожені продукти, борошно, хліб і свіжа випічка, товари для саду та городу тощо).

Як і раніше, нарахування надходитимуть на карту "Національний кешбек", обрану в застосунку "Дія".

Зміни з 1 березня: індексація пенсій

Кабінет міністрів України затвердив індексацію пенсій з 1 березня 2026 року. Її розмір становитиме 12,1%, а виплати українських пенсіонерів зростуть на суми від 100 до 2 595 гривень.

В Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України при цьому зазначали, що рівень інфляції у 2025 році при цьому складав 8%.

Індексація торкнеться більшості категорій пенсіонерів в Україні:

громадян, які мають державне пенсійне страхування (пенсіонери загальної системи);

військових пенсіонерів;

громадян з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

українців, що отримують пенсійні виплати за особливі заслуги;

колишніх працівників органів місцевого самоврядування тощо, яким виплати обчислені за чинними раніше "спеціальними" умовами;

постраждалих від нещасних випадків на виробництві.

Не будуть проіндексовані виплати для тих, хто вийшов на пенсію у 2024, 2025 і на початку 2026 року, а також для одержувачів максимальних виплат і спецпенсіонерів.

З 1 березня перерахують виплати родинам військових

Також перерахують виплати з 1 березня для членів родин військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту України.

Мінімальні виплати зростуть залежно від категорії отримувачів:

з 7 800 до 12 810 грн для кожного непрацездатного члена родини (батьків, дружини чи чоловіка загиблого військового чи військової та для однієї дитини);

з 6 100 до 10 020 грн, якщо допомогу отримують одразу двоє або більше членів родини (крім непрацездатних батьків і подружжя), а також для двох і більше дітей загиблого захисника/ захисниці.

З 1 березня 2026 року нові суми виплат уже повинні надходити на рахунки отримувачів.

Як зміняться з 1 березня комунальні тарифи

28 лютого Фокус розповідав, що тарифи на комуналку з 1 березня не зазнають суттєвих змін. Вартість електроенергії для населення залишиться на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год, газ — 7,96 грн за кубометр для клієнтів ГК "Нафтогаз України" (в інших постачальників ціна може коливатися в межах від 7,7 до 9,9 грн/куб.м). Тарифи на водопостачання в різних містах можуть бути різними, як і суми за опалення. Проте мораторій на підвищення тарифів вимагає, щоб ціни дял населення залишалися фіксованими.

Зміна вартості мобільних тарифів

Технічна спільнота ринку телекомунікацій "MZU — Мобільний Зв'язок України" повідомляла, що з 1 березня на 50-90 грн буде підвищено вартість пакетів послуг мобільного зв'язку компанії "Київстар". Зміни заплановані для кількох архівних тарифних планів — абоненти мають отримати сповіщення про зміни в SMS-повідомленнях протягом тижня.

Також про зростання вартості низки тарифів передоплати з 5 березня повідомила компанія Vodafone. Вартість послуг зросте на 45-70 грн залежно від пакету.

Зміни з 1 березня в мобілізації в Україні

Видання ТСН із посиланням на джерела в парламенті 24 лютого писало, що перші кроки до анонсованої міністром оборони України Михайлом Федоровим комплексної реформи мобілізації в Україні можуть бути зроблені вже у березні.

Фокус своєю чергою розповідав, хто з чоловіків не підлягає мобілізації в Україні з 1 березня. Право на відстрочку мають військовозобов'язані, непридатні за станом здоров'я, опікуни недієздатних осіб, батьки неповнолітніх або повнолітніх осіб з інвалідністю, заброньовані на критичних підприємствах тощо. При цьому додаткових змін у переліку підстав для відстрочки та мобілізації найбличжим часом не очікується.

З 2 березня вийдуть з обігу деякі купюри

Купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 грн зразків 2003–2007 років з 2 березня не прийматимуть магазини, представники сфери послуг і фінансові установи, оскільки Національний банк України виводить їх з обігу. Паперові гроші можна буде обміняти на монети відповідного номіналу до 26 лютого 2027 року включно в будь-якому банку, а в НБУ така можливість діятиме безстороково.

В Україні з 1 березня не прийматимуть низку купюр Фото: НБУ

Нагадаємо, 27 лютого член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував різке подорожчання гречки через відключення світла в Україні.

Також Україна зобов'язалась ухвалити до кінця березня до кінця березня пакет податкових змін, прописаних у меморандумі МВФ — про це повідомляі народний депутат Ярослав Железняк. Серед цих змін — оподаткування доходів з цифрових платформ, підвищений військовий збір і скасування податкової пільги на імпорт проштових відправлень до 150 євро.