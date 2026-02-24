Мобілізація в Україні проходитиме по-новому: що може змінитися в березні, — ЗМІ

Міністерство оборони анонсувало комплексну реформу процесів мобілізації в Україні. Джерела журналістів у Раді кажуть, що певні зміни можуть початися вже у березні.

Мобілізація 2026 року в Україні зазнає суттєвих змін, які можуть почати запроваджувати вже у березні, пише 24 лютого ТСН із посиланням на джерела в парламенті. Напередодні міністр оборони України Михайло Федоров анонсував комплексну реформу мобілізації та системні рішення для вирішення накопичених за роки проблем — за словами інсайдерів журналістів у Верховній Раді, спочатку Міноборони презентує пакет змін президенту України Володимиру Зеленському.

Автори матеріалу також нагадали повідомлення членкині депутатської групи "Партія "За майбутнє", народної депутатки Анни Скороход, підозрюваної у вимаганні хабаря від підприємця. Вона написала в соцмережах, що уже в березні парламентарі розглядатимуть законопроєкти про обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації, на рівні неплатників аліментів.

При цьому інші народні депутати сказали журналістам, що про нові законопроєкти нічого не чули, втім їм відомо, що Міноборони готує пропозиції для обговорення на комітеті у Верховній Раді.

У пресслужбі керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії відмовилися коментувати цю інформацію, нардепка Мар'яна Безугла також утрималася від коментаря.

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко назвав питання змін в мобілізації в Україні "супернагальним".

"Це факт. Те, що давно пора — це факт, але про те, що конкретно планується — я не в курсі", — сказав він.

Мобілізація 2026 року: що може змінитися з 1 березня

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного парламентського комітету Федір Веніславський розповів журналістам, що задачі щодо змін в мобілізації 2026 року поставив президент.

"Головна задача — припинити "бусифікацію", щоб усі процедури відбувалися у межах закону і відповідно до забезпечення прав людини. Комітет тримає це на контролі, ми реагуємо на всі факти "бусифікації". Для нас принципово важливо, щоб будь-яких порушень під час процесу мобілізації не було апріорі", — сказав нардеп.

При цьому, за словами авторів статті, деякі парламентарі кажуть, що "не буває пряника без кнута", тобто змін у мобілізації у 2026 році можна очікувати різноманітних.

У Міноборони України своєю чергою повідомили про підготовку пакету реформ і пообіцяли оприлюднити деталі після того, як вони будуть погоджені на необхідних рівнях.

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко 19 лютого казав, що у Верховній Раді пропонують запровадити обмеження для ухилянтів і СЗЧшників, подібні до тих, які застосовуються за несплату аліментів.

23 лютого Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки опублікував цитату командира батальйону "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олексія "Боргезе" Середюка, який назвав "ворогами України" всіх, хто ухиляється від військової служби.