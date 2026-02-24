Мобилизация в Украине будет проходить по-новому: что может измениться в марте, — СМИ

Министерство обороны анонсировало комплексную реформу процессов мобилизации в Украине. Источники журналистов в Раде говорят, что определенные изменения могут начаться уже в марте.

Мобилизация 2026 года в Украине претерпит существенные изменения, которые могут начать вводить уже в марте, пишет 24 февраля ТСН со ссылкой на источники в парламенте. Накануне министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал комплексную реформу мобилизации и системные решения для решения накопленных за годы проблем — по словам инсайдеров журналистов в Верховной Раде, сначала Минобороны представит пакет изменений президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Авторы материала также напомнили сообщение члена депутатской группы "Партия "За будущее", народного депутата Анны Скороход, подозреваемой в вымогательстве взятки от предпринимателя. Она написала в соцсетях, что уже в марте парламентарии будут рассматривать законопроекты об ограничениях для тех, кто уклоняется от мобилизации, на уровне неплательщиков алиментов.

Відео дня

При этом другие народные депутаты сказали журналистам, что о новых законопроектах ничего не слышали, впрочем им известно, что Минобороны готовит предложения для обсуждения на комитете в Верховной Раде.

В пресс-службе руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии отказались комментировать эту информацию, нардеп Марьяна Безуглая также воздержалась от комментария.

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко назвал вопрос изменений в мобилизации в Украине "супернасущным".

"Это факт. То, что давно пора — это факт, но о том, что конкретно планируется — я не в курсе", — сказал он.

Мобилизация 2026 года: что может измениться с 1 марта

Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного парламентского комитета Федор Вениславский рассказал журналистам, что задачи по изменениям в мобилизации 2026 года поставил президент.

"Главная задача — прекратить "бусификацию", чтобы все процедуры происходили в рамках закона и в соответствии с обеспечением прав человека. Комитет держит это на контроле, мы реагируем на все факты "бусификации". Для нас принципиально важно, чтобы каких-либо нарушений во время процесса мобилизации не было априори", — сказал нардеп.

При этом, по словам авторов статьи, некоторые парламентарии говорят, что "не бывает пряника без кнута", то есть изменений в мобилизации в 2026 году можно ожидать разнообразных.

В Минобороны Украины в свою очередь сообщили о подготовке пакета реформ и пообещали обнародовать детали после того, как они будут согласованы на необходимых уровнях.

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко 19 февраля говорил, что в Верховной Раде предлагают ввести ограничения для уклонистов и СЗЧшников, подобные тем, которые применяются за неуплату алиментов.

23 февраля Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опубликовал цитату командира батальона "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины Алексея "Боргезе" Середюка, который назвал "врагами Украины" всех, кто уклоняется от военной службы.