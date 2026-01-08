Сняли браслет, но повысили залог до 4 млн грн: ВАКС изменил меру пресечения Скороход, — СМИ

8 января Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения для народного депутата Анны Скороход. Как пишут СМИ, суд отменил обязанность носить электронный браслет, однако повысил размер залога до четырех миллионов гривен.

Как сообщает корреспондент "Новости.LIVE" Дмитрий Шеремет из зала суда, решение принято после рассмотрения ходатайства защиты, которое частично удовлетворили.

Эту информацию подтвердила и корреспондентка "Суспільного": апелляционная палата ВАКС заменила электронный контроль на залог в 4 млн гривен. До этого времени нардеп находилась под наблюдением с электронным браслетом.

Кроме того, в комментарии изданию "Новости.LIVE" Анна Скороход сообщила, что во время обыска у нее был похищен внутренний паспорт.

По ее словам, сейчас у нее осталась только ID-карта: загранпаспорта она сдала, а украинский документ исчез во время следственных действий.

Відео дня

"Паспорт они у меня украли при обыске. Я написала за это заявление. Внутренний паспорт. Для чего, мне тоже не понятно...Но за это написано было заявление. Сейчас восстанавливаю паспорт", — пояснила нардеп.

Скороход также уточнила, что несмотря на отсутствие ограничений на передвижение по Украине, на нее все же установили электронный браслет.

"Чего-то мне надели GPS-браслет, потому что считают, что я буду скрываться. Где? Ну, где? Если я могу ездить по всей Украине, где я могу скрываться и для чего?" — возмутилась нардеп.

Также журналистам Анна Скороход рассказала, что подавала ходатайство на выезд за границу. По ее словам, это было связано с участием в заседании Парламентской ассамблеи НАТО, куда она должна была поехать как украинский делегат.

В чем подозревают Анну Скороход — детали

Напомним, что 5 декабря НАБУ сообщило о подозрении народному депутату Анне Скороход. Ее подозревают в возглавлении преступной группы, которая якобы требовала 250 тысяч долларов США от предпринимателя. По версии следствия, неизвестному бизнесмену предложили посодействовать в наложении санкций Совета национальной безопасности и обороны на компанию-конкурента. Когда предприниматель передал часть суммы, ему сообщили, что деньги будут переданы должностным лицам СНБО. Однако средства никому так и не дошли, поскольку злоумышленники не нашли лицо, готовое осуществить незаконные действия.

Впоследствии, 7 декабря ВАКС отправил под стражу сообщника чиновницы с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога.

Также Фокус писал, по словам адвоката, 12 декабря за Скороход внесли "третьи лица" внесли 3 млн 28 тысяч гривен залога, однако не уточнил кто именно.