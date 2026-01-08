Зняли браслет, але підвищили заставу до 4 млн грн: ВАКС змінив запобіжний захід Скороход, — ЗМІ

8 січня Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід для народної депутатки Анни Скороход. Як пишуть ЗМІ, суд скасував обов’язок носити електронний браслет, проте підвищив розмір застави до чотирьох мільйонів гривень.

Як повідомляє кореспондент "Новини.LIVE" Дмитро Шеремет із зали суду, рішення ухвалене після розгляду клопотання захисту, яке частково задовольнили.

Цю інформацію підтвердила і кореспондентка "Суспільного": апеляційна палата ВАКС замінила електронний контроль на заставу у 4 млн гривень. До цього часу нардепка перебувала під наглядом із електронним браслетом.

Крім того, у коментарі виданню "Новини.LIVE" Анна Скороход повідомила, що під час обшуку у неї було викрадено внутрішній паспорт.

За її словами, зараз у неї залишилася лише ID-картка: закордонні паспорти вона здала, а український документ зник під час слідчих дій.

"Паспорт вони в мене вкрали при обшуку. Я написала за це заяву. Внутрішній паспорт. Для чого, мені теж не зрозуміло…Але за це написана була заява. Зараз відновлюю паспорт", — пояснила нардепка.

Скороход також уточнила, що попри відсутність обмежень на пересування по Україні, на неї все ж встановили електронний браслет.

"Чогось мені вдягнули GPS-браслет, бо вважають, що я буду переховуватися. Де? Ну, де? Якщо я можу їздити по всій Україні, де я можу переховуватися і для чого?" — обурилася нардепка.

Також журналістам Анна Скороход розповіла, що подавала клопотання на виїзд за кордон. За її словами, це було пов’язано з участю у засіданні Парламентської асамблеї НАТО, куди вона мала поїхати як український делегат.

У чому підозрюють Анну Скороход — деталі

Нагадаємо, що 5 грудня НАБУ повідомило про підозру народній депутатці Анні Скороход. Її підозрюють в очолюванні злочинної групи, яка нібито вимагала 250 тисяч доларів США від підприємця. За версією слідства, невідомому бізнесмену запропонували посприяти у накладенні санкцій Ради національної безпеки і оборони на компанію-конкурента. Коли підприємець передав частину суми, йому повідомили, що гроші будуть передані посадовцям РНБО. Проте кошти нікому так і не дійшли, оскільки зловмисники не знайшли особу, готову здійснити незаконні дії.

Згодом, 7 грудня ВАКС відправив під варту спільника посадовиці з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.

Також Фокус писав, за словами адвоката, 12 грудня за Скороход внесли "треті особи" внесли 3 млн 28 тисяч гривень застави, проте не уточнив хто саме.