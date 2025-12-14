"Не бачимо сенсу": "треті особи" внесли за нардепку Скороход понад 3 млн грн застави

За народну депутатку України Анну Скороход, яку підозрюють у підбурюванні бізнесмена дати хабар у розмірі 250 тисяч доларів, внесли понад 3 мільйони гривень застави, яку 9 грудня їй призначив Вищий антикорупційний суд.

Нардепка вже перебуває на волі з електронним браслетом, заявив в коментарі "Суспільному" адвокат політикині Олег Бургела.

Він зазначив, що 3 млн 28 тисяч гривень застави за Скороход внесли "треті особи" ще 12 грудня після обіду, проте не уточнив хто саме. Захисник підкреслив, що гроші на заставу "не нардепки".

Варто зауважити, що сама Скороход під час судового засідання запевняла, що не має визначеної судом суми на заставу.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", — пояснив Бургела.

За його словами, наразі Анна Скороход перебуває у Києві з електронним браслетом.

Нагадаємо, 9 грудня ВАКС обрав нардепці Анні Скороход запобіжний захід.

5 грудня НАБУ вручило Скороход підозру. Їй інкримінували вимагання 250 тисяч доларів хабаря від бізнесмена в обмін на "санкції РНБО" проти компанії-конкурентки.