Справа про $250 тисяч хабаря: ВАКС обрав нардепці Скороход запобіжний захід

ВАКС обрав народній депутатці Анні Скороход, яку підозрюють у підбурюванні бізнесмена до надання хабаря, запобіжний захід у вигляді 3 млн 28 тисяч грн застави. Прокурор просив про заставу в понад 10,5 млн грн.

Про обрання запобіжного заходу депутатці від групи "За майбутнє" Анні Скороход повідомила кореспондентка "Суспільного" з залу Вищого антикорупційного суду. Раніше видання передавало слова прокурора на засіданні про те, що зацікавлена особа погодилася дати підозрюваним "аванс" у 125 тисяч доларів, однак вони вимагали повну суму у 250 тисяч.

Прокурор вимагав для Скороход застави у 10,5 млн з огляду на те, що підозрювана може переховуватися, оскільки йдеться про тяжкий корупційний злочин. Також, за даними обвинувачення, депутатка у 2025 році чотири рази виїжджала за кордон, має контакти у правоохоронних органах, а інкримінована їй стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

При цьому журналісти зазначають з посиланням на слова адвоката, що Скороход своєї провини не визнає. Захист наполягав, що зафіксовані в протоколах переписки не містять згадок про санкції РНБО чи службових осіб і не є доказами участі парламентарки у передачі грошей.

Сама Скороход своєю чергою запевнила, що ніколи не брала та не вимагала грошей, а у відео слідства немає доказів. За її словами, ролик є лише нарізкою. Також нардепка заперечила, що була "гарантом" у схемі, та зазначила, що повинна була виїхати до США на зустріч 6 грудня — наступного дня після проведення обшуків.

"Це моя робота — їздити за кордон і доводити, що Україна не є корупційною країною", — сказала депутатка.

Скороход також заявила судді, що її "обіср***ли на всю країну".

Раніше запобіжні заходи у вигляді застав обрали помічнику та ймовірному спільнику підозрюваної. Підозрюваного спільника відправлено під варту під заставу 4 млн 542 тис. грн.

Видання "РБК-Україна" невдовзі після оголошення рішення суду повідомило, що за нардепку Анну Скороход внесли заставу в розмірі 3 млн 28 тисяч грн. За словами журналістів, парламентарка зобов'язана здати на зберігання закордонний паспорт й інші документи, що дають право на виїзд з України, та носити електронний засіб контролю.

Справа Анни Скороход: деталі

Про те, що до Анни Скороход прийшли з обшуками, ЗМІ повідомили вранці 5 грудня. Того ж дня НАБУ вручило підозру нардепці, ім'я якої не розголошувалося. Їй інкримінували нав'язування 250 тисяч доларів хабаря бізнесмену в обмін на "санкції РНБО" проти компанії-конкурентки.

На допиті в НАБУ 8 грудня Анна Скороход заявила про свою невинуватість і вимагала опублікувати реальне відео. Також нардепка звинувачувала детективів у зриві її візиту до США.