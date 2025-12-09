Дело о $250 тысяч взятки: ВАКС избрал нардепу Скороход меру пресечения

ВАКС избрал народному депутату Анне Скороход, которую подозревают в подстрекательстве бизнесмена к даче взятки, меру пресечения в виде 3 млн 28 тысяч грн залога. Прокурор просил о залоге в более 10,5 млн грн.

Об избрании меры пресечения депутату от группы "За будущее" Анне Скороход сообщила корреспондентка "Суспільного" из зала Высшего антикоррупционного суда. Ранее издание передавало слова прокурора на заседании о том, что заинтересованное лицо согласилось дать подозреваемым "аванс" в 125 тысяч долларов, однако они требовали полную сумму в 250 тысяч.

Прокурор требовал для Скороход залога в 10,5 млн ввиду того, что подозреваемая может скрываться, поскольку речь идет о тяжком коррупционном преступлении. Также, по данным обвинения, депутат в 2025 году четыре раза выезжала за границу, имеет контакты в правоохранительных органах, а инкриминируемая ей статья предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При этом журналисты отмечают со ссылкой на слова адвоката, что Скороход своей вины не признает. Защита настаивала, что зафиксированные в протоколах переписки не содержат упоминаний о санкциях СНБО или должностных лиц и не являются доказательствами участия парламентария в передаче денег.

Сама Скороход в свою очередь заверила, что никогда не брала и не требовала денег, а в видео следствия нет доказательств. По ее словам, ролик является лишь нарезкой. Также нардеп отрицает, что была "гарантом" в схеме, и отметила, что должна была выехать в США на встречу 6 декабря — на следующий день после проведения обысков.

"Это моя работа — ездить за границу и доказывать, что Украина не является коррупционной страной", — сказала депутат.

Скороход также заявила судье, что ее"обоср***ли на всю страну".

Ранее меры пресечения в виде залогов избрали помощнику и вероятному сообщнику подозреваемой. Подозреваемый сообщник отправлен под стражу под залог 4 млн 542 тыс. грн.

Издание "РБК-Украина" вскоре после оглашения решения суда сообщило, что за нардепа Анну Скороход внесли залог в размере 3 млн 28 тысяч грн. По словам журналистов, парламентарий обязана сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины, и носить электронное средство контроля.

Дело Анны Скороход: детали

О том, что к Анне Скороход пришли с обысками, СМИ сообщили утром 5 декабря. В тот же день НАБУ вручило подозрение нардепу, имя которой не разглашалось. Ей инкриминировали навязывание 250 тысяч долларов взятки бизнесмену в обмен на "санкции СНБО" против компании-конкурентки.

На допросе в НАБУ 8 декабря Анна Скороход заявила о своей невиновности и требовала опубликовать реальное видео. Также нардеп обвиняла детективов в срыве ее визита в США.