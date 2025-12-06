Обыски у Анны Скороход: нардеп обвинила НАБУ во лжи и срыве ее визита в США (фото, видео)

Народный депутат от депутатской партии "За майбутнє" утверждает, что детективы НАБУ проводили обыски якобы в чужой квартире, где и были найдены доказательства неправомерной деятельности. Также Скороход назвала "дном" следственные действия по отношению к ней.

После обысков НАБУ у нее, о которых нардеп написала накануне, она некоторое время хранила молчание. После того, как в сети появилось видео, где парламентарий якобы требует от предпринимателя взятку в размере $250 тысяч, Скороход написала в Facebook свою версию происходящего, чтобы опровергнуть "откровенную фальсификацию".

В частности, Скороход утверждает, что фото, опубликованные НАБУ якобы с места обыска, где покзаны "деньги, какая-то кухня и спальня", – обман.

"Официально заявляю: это фото из чужой квартиры. Я специально записала видео, в котором вынуждена вам провести рум-тур по перевернутой квартире. У меня нет той кухни, нет той плитки и деньги, которые они показали на фото в какой-то комнате, – не мои. Ни деньги, ни комната", – заявила автор, добавив, что манипуляция, рассчитанная на эмоции людей, сработала.

По словам Скороход, после того, как в ее квартире все было перевернуто вверх дном. А детективы ничего не нашли, они "решили иллюстрировать новость фейковыми фотографиями".

Депутат также прокомментировала видео:

"Записи, изложенные следствием – классический монтаж и вырезки из контекста. Полная версия выглядит совершенно иной, и я дам по этому поводу дополнительные комментарии".

Скороход подчеркнула, что не арестована, и подтвердила подозрение, которое, пишет она, правоохранители "ничем не смогли подкрепить".

Парламентарий заверила, что готова к сотрудничеству, поскольку ей нечего скрывать, а также заявила о намерении потребовать полного расследования "этой провокации".

Обыски у Скороход: "Время выбрано не случайно"

Время обнародования информации, уверена депутат, было выбрано не случайно.

"Событие, о котором идет речь по делу, согласно видео, якобы произошло еще в сентябре. Почему обыски прошли именно сегодня? Ответ прост. Эта "спецоперация" удивительным образом совпала с моей командировкой в ​​Соединенные Штаты Америки. Это выглядит не как следственные действия, а как сфабрикованное наскоро политическое давление, цель которого – сорвать мою поездку на международные встречи. Ибо знают, что мое сотрудничество с США эффективно и набирает значительные обороты. Кому-то не хочется, чтобы она продолжалась", – считает Скороход. Она прикрепила к публикации скриншот приглашения и билеты.

Автор публикации поблагодарила сотрудников СБУ за корректное поведение, но подчеркнула, что НАБУ, получив абсолютное общественное доверие, "слили его в унитаз ради политического заказа".

"Это дно", – резюмировала Скороход, пообещав продолжение.

Депутат, как уже говорилось выше, устроила рум-тур по квартире, которую снимает, чтобы показать, что жилье на фото НАБУ и в реальности – это разные квартиры, а также подчеркнула, что никаких денег у нее не нашли, а если бы проверили счета, то увидели бы там кредитный "минус".

В НАБУ слова Анны Скороход пока никак не комментировали.

Дело Анны Скороход: детали

Накануне появилась информация, что СБУ, НАБУ и САП разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которую возглавляла народный депутат от партии "За майбутнє" Анна Скороход.

В пресс-службе НАБУ рассказали, что подозреваемые предлагали неназванному предпринимателю организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны на компанию-конкурентку. По данным следствия, когда "клиент" отдал часть взятки в размере $125 тысяч, его заверили, что деньги будут переданы должностным лицам СНБО, а парламентарий якобы была "гарантом" соглашения.

В этот же день у Скороход прошли обыски. К ней в квартиру пришли в семь часов утра.

"Прямо сейчас в моем доме проводятся следственные действия. Мне нечего скрывать, моя деятельность — на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий подталкивают однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность через принципиальную позицию", — написала нардеп в соцсети.

После обеда Скороход, ее помощник и сообщник получили подозрения по ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (неправомерная выгода должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или совершенные организованной группой лиц или ее участником).

НАБУ также опубликовало видео разговора фигурантов о передаче денег, на котором Скороход угрожает "пацанами в переулке" и заявляет о желании "спокойно спать". Эти кадры парламентарий пока никак не прокомментировала.

4 сентября она в том же платье, что на видео НАБУ, выступила в Верховной Раде, рассказав о ворах в парламенте.

В свою очередь Марьяна Безуглая потребовала у правоохранителей проверить связь Анны Скороход и полковника Валентина Манько.

