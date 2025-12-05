"Сезон охоты" НАБУ: к чему ведут обыски у Скороход и действительно ли в поле зрения еще 70 депутатов

Обыски и подозрение Анне Скороход, которые НАБУ связывает с вымогательством 250 тысяч долларов, вызвали новую волну политических споров. Эксперты разделились: это цепь дел после Миндича и обысков у Ермака или отдельный кейс, который может иметь далеко идущие последствия для парламента? Фокус выяснил, что стоит за этим расследованием.

Утром 5 декабря детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски в доме народного депутата Анны Скороход. По версии следствия, депутат может быть причастна к созданию организованной группы, которая требовала у предпринимателя 250 тысяч долларов в обмен на обещанную "помощь" — якобы содействие в наложении санкций СНБО на компанию-конкурента. Часть средств, по информации правоохранителей, уже была передана, но никаких санкций так и не произошло.

После обысков детективы НАБУ и САП официально вручили Скороход подозрение. Среди фигурантов — также ее помощник и еще один вероятный участник группы. В самом НАБУ отказываются раскрывать детали, ссылаясь на тайну следствия, но подтверждают, что дело касается вымогательства значительной взятки.

Анна Скороход факт обысков и подозрения подтвердила, заявив, что считает действия правоохранителей политически мотивированными. По ее словам, "время и контекст" событий свидетельствуют о попытке давления на оппозицию. Депутат настаивает, что ей "нечего скрывать", однако не уточняет, давала ли какие-то объяснения следователям.

Скороход и раньше оказывалась в центре политических скандалов. В 2019 году она обвиняла власть в преследовании после задержания ее мужа, впоследствии была исключена из фракции "Слуга народа" и присоединилась к депутатской группе, которую связывают с Игорем Коломойским. Ее активная критика мобилизационной политики и ряда решений правительства делала ее заметной фигурой на фоне парламентской оппозиции.

Сейчас следственные действия продолжаются. В случае подтверждения подозрений депутату грозит уголовная ответственность, а само дело может перерасти из чисто антикоррупционного в политический конфликт, который потенциально будет иметь значительный резонанс как в парламенте, так и за его пределами.

Обыски у Скороход: связано ли это с делом Миндича

Политолог Игорь Рейтерович в комментарии для Фокуса объясняет, что обыски у народного депутата Анны Скороход могут быть связаны с так называемыми "пленками Миндича", где ее имя уже фигурировало.

"Я думаю, что под прицелом сейчас те, кто так или иначе фигурировал в пленках Миндича. Поскольку Скороход упоминали на этих записях, логично, что в отношении нее могли быть проведены — и уже проводятся — определенные процессуальные действия. Плюс не стоит забывать, что она довольно контроверсионный депутат: к ее риторике, нарративам и политическому поведению давно есть много вопросов", — говорит Рейтерович.

По его словам, нельзя исключать, что у антикоррупционных органов действительно есть обоснованные вопросы к нардепу. Однако дальнейший ход событий будет зависеть от того, какое именно подозрение будет сформулировано и как быстро правоохранители будут двигаться дальше. Эксперт напоминает, что неделю назад обыски проводили и у Андрея Ермака, однако подозрения до сих пор нет — и это, по его мнению, показательный момент.

"Мне кажется, дело не ограничится одним депутатом. Звучали разные слухи — мол, под расследование могут попасть до семи десятков парламентских представителей, которые были задействованы в различных схемах, в том числе связанных с Миндичем", — отмечает политолог.

Относительно перспектив реального наказания народных депутатов Рейтерович высказывается осторожно.

"Сказать сложно. У нас эти процессы продолжаются долго. Но я думаю, что дела будут доведены до логического завершения. Суд когда-то примет решение, но быстро этого не будет", — добавляет он.

Политолог напоминает о кейсе Александра Трухина, который пошел на сделку со следствием, оплатил штраф, сложил мандат и, по сути, избежал более сурового наказания. По его словам, подобный сценарий может повториться и с частью нынешних фигурантов.

В то же время он подчеркивает, что безнаказанность в резонансных делах недопустима:

"Не может быть так, что люди фигурируют в криминальных историях, но никто не получает наказания. Главное — довести процессы до конца и не допустить, чтобы кто-то сбежал из страны".

Отдельно Рейтерович комментирует более широкий контекст антикоррупционных действий. Он подчеркивает: НАБУ и САП — это не власть, и называть активацию расследований "инициативой Банковой" некорректно. Более того — скандал с Миндичем создал для президента Зеленского значительные репутационные проблемы.

"В обществе огромный запрос на справедливость. И антикоррупционные органы, и власть в определенной степени вынуждены на него реагировать. Из того, что я слышал от людей в правоохранительных структурах, дело Миндича документировалось внимательно и долго именно для того, чтобы оно не развалилось в суде. Поэтому многие процессы выглядят медленными — но это результат тщательной подготовки", — объясняет политолог.

По его мнению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, но "полный провал" вряд ли возможен, поскольку общественное внимание к этой истории слишком велико.

Дело Анны Скороход: почему депутаты "не застрахованы" от НАБУ

Политолог Олег Постернак считает, что дело Скороход не связано с делом Миндича, по крайней мере пока это не подтвердили официально.

"Речь идет о подозрениях в создании преступной группировки, которая занималась определенными сделками. Но важно понимать, что Скороход давно занимала чрезвычайно агрессивную оппозиционную позицию. Ее эфиры, выступления в парламенте и публичные комментарии были довольно резкими. Хотя, разумеется, это не является причиной обысков", — отмечает эксперт.

Постернак напоминает, что ранее Скороход связывали с так называемой "группой Коломойского", а позже она вошла в политический проект "За будущее". Она является узнаваемой медийной фигурой и активно критиковала мобилизационные процессы и злоупотребления во власти. Однако, по мнению политолога, публичная оппозиция не может быть прикрытием непрозрачных действий.

"Если ты выбираешь путь оппозиционной политики, то должно быть четкое разделение: либо ты занимаешься политикой как зовом души, либо — экономическими и коррупционными процессами. Невозможно совмещать одно с другим", — объясняет он.

Относительно предположений об "охоте на бывших "слуг народа", Постернак это отрицает:

"Нет, это не похоже на кампанию против экс-депутатов от монобольшинства. Это отдельный кейс, в котором есть свои специфические обстоятельства".

В то же время он добавляет, что сама Скороход, очевидно, будет пытаться подать обыски как политически мотивированные.

"Она уже заявляет о политическом давлении. Но надо помнить, что и раньше существовали слухи о ее возможной причастности к определенным процессам в период, когда она была связана с "группой Коломойского". Поэтому это вопрос прежде всего к правоохранительным органам", — подчеркивает Постернак.

В завершение он отмечает, что депутаты должны осознавать: их бэкграунд всегда станет предметом внимания — как прошлый, так и нынешний.

"НАБУ и САП сейчас работают по новым правилам и не пропускают через свое "решето" людей с сомнительным прошлым. Но многие политики до сих пор не готовы принять эту новую реальность", — резюмирует политолог.

