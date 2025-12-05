"Сезон полювання" НАБУ: до чого ведуть обшуки у Скороход та чи дійсно у полі зору ще 70 депутатів

Обшуки та підозра Анні Скороход, які НАБУ пов'язує з вимаганням 250 тисяч доларів, спричинили нову хвилю політичних суперечок. Експерти розділилися: це ланцюг справ після Міндіча та обшуків у Єрмака чи окремий кейс, що може мати далекосяжні наслідки для парламенту? Фокус з'ясував, що стоїть за цим розслідуванням.

Уранці 5 грудня детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки в оселі народної депутатки Анни Скороход. За версією слідства, депутатка може бути причетною до створення організованої групи, яка вимагала у підприємця 250 тисяч доларів в обмін на обіцяну "допомогу" — нібито сприяння у накладенні санкцій РНБО на компанію-конкурента. Частина коштів, за інформацією правоохоронців, уже була передана, але жодних санкцій так і не відбулося.

Після обшуків детективи НАБУ та САП офіційно вручили Скороход підозру. Серед фігурантів — також її помічник і ще один ймовірний учасник групи. У самому НАБУ відмовляються розкривати деталі, посилаючись на таємницю слідства, але підтверджують, що справа стосується вимагання значного хабаря.

Анна Скороход факт обшуків і підозри підтвердила, заявивши, що вважає дії правоохоронців політично мотивованими. За її словами, «час і контекст» подій свідчать про спробу тиску на опозицію. Депутатка наполягає, що їй «немає чого приховувати», однак не уточнює, чи надавала якісь пояснення слідчим.

Скороход і раніше опинялася у центрі політичних скандалів. У 2019 році вона звинувачувала владу в переслідуванні після затримання її чоловіка, згодом була виключена з фракції «Слуга народу» та приєдналася до депутатської групи, яку пов’язують з Ігорем Коломойським. Її активна критика мобілізаційної політики й низки рішень уряду робила її помітною фігурою на тлі парламентської опозиції.

Нині слідчі дії тривають. У разі підтвердження підозр депутатці загрожує кримінальна відповідальність, а сама справа може перерости з суто антикорупційної в політичний конфлікт, що потенційно матиме значний резонанс як у парламенті, так і за його межами.

Обшуки у Скороход: чи пов'язанно це зі справою Міндіча

Політолог Ігор Рейтерович у коментарі для Фокусу пояснює, що обшуки у народної депутатки Анни Скороход можуть бути пов'язані з так званими "плівками Міндича", де її ім'я вже фігурувало.

"Я думаю, що під прицілом зараз ті, хто так чи інакше фігурував у плівках Міндича. Оскільки Скороход згадували на цих записах, логічно, що стосовно неї могли бути проведені — і вже проводяться — певні процесуальні дії. Плюс не варто забувати, що вона доволі контроверсійна депутатка: до її риторики, наративів і політичної поведінки давно є багато запитань", — каже Рейтерович.

За його словами, не можна виключати, що в антикорупційних органів дійсно є обґрунтовані питання до нардепки. Проте подальший перебіг подій залежатиме від того, яку саме підозру буде сформульовано та як швидко правоохоронці рухатимуться далі. Експерт нагадує, що тиждень тому обшуки проводили й в Андрія Єрмака, однак підозри досі немає — і це, на його думку, показовий момент.

"Мені здається, справа не обмежиться одним депутатом. Лунали різні чутки — мовляв, під розслідування можуть потрапити до семи десятків парламентських представників, які були задіяні в різних схемах, у тому числі пов'язаних із Міндичем", — зазначає політолог.

Щодо перспектив реального покарання народних депутатів Рейтерович висловлюється обережно.

"Сказати складно. У нас ці процеси тривають довго. Але я думаю, що справи будуть доведені до логічного завершення. Суд колись ухвалить рішення, але швидко цього не буде", — додає він.

Політолог нагадує про кейс Олександра Трухіна, який пішов на угоду зі слідством, сплатив штраф, склав мандат і, по суті, уникнув суворішого покарання. За його словами, подібний сценарій може повторитися і з частиною нинішніх фігурантів.

Водночас він підкреслює, що безкарність у резонансних справах є недопустимою:

"Не може бути так, що люди фігурують у кримінальних історіях, але ніхто не отримує покарання. Головне — довести процеси до кінця і не допустити, щоб хтось утік з країни".

Окремо Рейтерович коментує ширший контекст антикорупційних дій. Він наголошує: НАБУ і САП — це не влада, і називати активацію розслідувань "ініціативою Банкової" некоректно. Ба більше — скандал із Міндичем створив для президента Зеленського значні репутаційні проблеми.

"У суспільстві величезний запит на справедливість. І антикорупційні органи, і влада певною мірою вимушені на нього реагувати. З того, що я чув від людей у правоохоронних структурах, справа Міндича документувалася уважно й довго саме для того, щоб вона не розвалилася у суді. Тому багато процесів виглядають повільними — але це результат ретельної підготовки", — пояснює політолог.

На його думку, подальший розвиток подій залежатиме від багатьох чинників, але "повний провал" навряд чи можливий, оскільки суспільна увага до цієї історії надто велика.

Справа Анни Скороход: чому депутати "не застраховані" від НАБУ

Політолог Олег Постернак вважає що справа Скороход не повязана зі справою Міндіча, принайми поки це не підтвердили офіційно.

"Йдеться про підозри у створенні злочинного угрупування, яке займалося певними оборудками. Але важливо розуміти, що Скороход давно займала надзвичайно агресивну опозиційну позицію. Її ефіри, виступи в парламенті та публічні коментарі були доволі різкими. Хоча, зрозуміло, це не є причиною обшуків", — наголошує експерт.

Постернак нагадує, що раніше Скороход пов'язували з так званою "групою Коломойського", а пізніше вона увійшла до політичного проєкту "За майбутнє". Вона є впізнаваною медійною фігурою та активно критикувала мобілізаційні процеси та зловживання у владі. Однак, на думку політолога, публічна опозиція не може бути прикриттям непрозорих дій.

"Якщо ти обираєш шлях опозиційної політики, то повинно бути чітке розділення: або ти займаєшся політикою як покликом душі, або — економічними та корупційними процесами. Неможливо поєднувати одне з іншим", — пояснює він.

Щодо припущень про "полювання на колишніх "слуг народу", Постернак це заперечує:

"Ні, це не схоже на кампанію проти ексдепутатів від монобільшості. Це окремий кейс, у якому є свої специфічні обставини".

Водночас він додає, що сама Скороход, очевидно, намагатиметься подати обшуки як політично вмотивовані.

"Вона вже заявляє про політичний тиск. Але треба пам'ятати, що й раніше існували чутки про її можливу причетність до певних процесів у період, коли вона була пов'язана з "групою Коломойського". Тож це питання перш за все до правоохоронних органів", — підкреслює Постернак.

На завершення він зауважує, що депутати повинні усвідомлювати: їхній бекграунд завжди стане предметом уваги — як минулий, так і теперішній.

"НАБУ і САП нині працюють за новими правилами й не пропускають через своє "решето" людей із сумнівним минулим. Але багато політиків досі не готові прийняти цю нову реальність", — резюмує політолог.

