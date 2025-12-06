Обшуки в Анни Скороход: нардепка звинуватила НАБУ у брехні та зриві її візиту до США (фото, відео)

Народна депутатка від депутатської партії "За майбутнє" стверджує, що детективи НАБУ проводили обшуки нібито в чужій квартирі, де й було знайдено докази неправомірної діяльності. Також Скороход назвала "дном" слідчі дії щодо неї.

Після обшуків НАБУ у неї, про які нардепка написала напередодні, вона деякий час зберігала мовчання. Після того, як у мережі з'явилося відео, де парламентарій нібито вимагає від підприємця хабар у розмірі $250 тисяч, Скороход написала у Facebook свою версію того, що відбувається, щоб спростувати "відверту фальсифікацію".

Зокрема, Скороход стверджує, що фото, опубліковані НАБУ нібито з місця обшуку, де покзані "гроші, якась кухня і спальня", — обман.

"Офіційно заявляю: це фото з чужої квартири. Я спеціально записала відео, в якому змушена вам провести рум-тур перевернутою квартирою. У мене немає тієї кухні, немає тієї плитки і гроші, які вони показали на фото в якійсь кімнаті, — не мої. Ні гроші, ні кімната", — заявила авторка, додавши, що маніпуляція, розрахована на емоції людей, спрацювала.

За словами Скороход, після того, як у її квартирі все було перевернуто догори дном. А детективи нічого не знайшли, вони "вирішили ілюструвати новину фейковими фотографіями".

Депутатка також прокоментувала відео:

"Записи, викладені слідством — класичний монтаж і вирізки з контексту. Повна версія має зовсім інший вигляд, і я дам з цього приводу додаткові коментарі".

Скороход підкреслила, що не заарештована, і підтвердила підозру, яку, пише вона, правоохоронці "нічим не змогли підкріпити".

Парламентарій запевнила, що готова до співпраці, оскільки їй нема чого приховувати, а також заявила про намір вимагати повного розслідування "цієї провокації".

Обшуки у Скороход: "Час обрано не випадково"

Час оприлюднення інформації, впевнена депутатка, було обрано не випадково.

"Подія, про яку йдеться у справі, згідно з відео, нібито сталася ще у вересні. Чому обшуки відбулися саме сьогодні? Відповідь проста. Ця "спецоперація" дивовижним чином збіглася з моїм відрядженням до Сполучених Штатів Америки. Це виглядає не як слідчі дії, а як сфабрикований нашвидкуруч політичний тиск, мета якого — зірвати мою поїздку на міжнародні зустрічі. Бо знають, що моя співпраця зі США ефективна і набирає значних обертів. Комусь не хочеться, щоб вона тривала", — вважає Скороход. Вона прикріпила до публікації скріншот запрошення та квитки.

Авторка публікації подякувала співробітникам СБУ за коректну поведінку, але підкреслила, що НАБУ, отримавши абсолютну суспільну довіру, "злили її в унітаз заради політичного замовлення".

"Це дно", — резюмувала Скороход, пообіцявши продовження.

Депутатка, як уже згадувалося, влаштувала рум-тур квартирою, яку винаймає, щоб показати, що житло на фото НАБУ і в реальності — це різні квартири, а також наголосила, що жодних грошей у неї не знайшли, а якби перевірили рахунки, то побачили б там кредитний "мінус".

У НАБУ слова Анни Скороход поки ніяк не коментували.

Справа Анни Скороход: деталі

Напередодні з'явилася інформація, що СБУ, НАБУ і САП викрили в Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка від депутатської групи "За майбутнє" Ганна Скороход.

У прес-службі НАБУ розповіли, що підозрювані пропонували неназваному підприємцю організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони на компанію-конкурентку. За даними слідства, коли "клієнт" віддав частину хабара в розмірі $125 тисяч, його запевнили, що гроші буде передано посадовим особам РНБО, а парламентарій нібито була "гарантом" угоди.

Цього ж дня у Скороход пройшли обшуки. До неї у квартиру прийшли о сьомій годині ранку.

"Прямо зараз у моєму будинку проводяться слідчі дії. Мені нема чого приховувати, моя діяльність — на долоні. Утім, час і контекст цих подій підштовхують до однозначних висновків: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", — написала нардепка у соцмережі.

Після обіду Скороход, її помічник і спільник отримали підозри за ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (неправомірна вигода посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником).

НАБУ також опублікувало відео розмови фігурантів про передачу грошей, на якому Скороход погрожує "пацанами в провулку" і заявляє про бажання "спокійно спати". Ці кадри парламентарій поки ніяк не прокоментувала.

4 вересня вона в тій самій сукні, що на відео НАБУ, виступила у Верховній Раді, розповівши про злодіїв у парламенті.

Зі свого боку Мар'яна Безугла зажадала у правоохоронців перевірити зв'язок Анни Скороход і полковника Валентина Манька.

