"Ваша честь, меня обоср*ли на всю страну": как нардепу Скороход избирают меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения народному депутату от группы "За будущее" Анне Скороход. Прокурор заявил, что нардеп может сбежать за границу, или скрываться.

Как стало известно перед началом заседания, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить меру пресечения в виде залога для народного депутата. Прокурор просил суд сделать заседание закрытым, ведь открытый формат может привести к разглашению тайны досудебного расследования и личных данных частного лица. Но сторона защиты "категорически возразила" и заявила, что "все и так понимают, о ком идет речь", сообщают журналисты "Общественного" из зала суда.

Трансляцию из зала суда прекратили

Относительно разглашения тайны досудебного расследования, он напомнил: правоохранители сообщили об обысках у депутата еще до их окончания.

Сама же Анна Скороход заявила: "Ваша честь, меня обоср***ли на всю страну". И сказала, что хочет, чтобы люди в Украине видели, как проходит судебное заседание. Все обвинения она отвергает.

Суд отказал в проведении закрытого заседания — не видит оснований. Но сделал замечание, что Скороход употребила "горячее словечко". Впрочем, когда прокурор зачитывал материалы, депутат снова выругалась.

Прокурор заявил о возможных рисках уничтожения доказательств и влияния на свидетелей, побега депутата за границу или скрываться из-за серьезности обвинений.

Он ходатайствовал о назначении меры пресечения в виде залога в сумме 10,5 миллиона гривен. А также о возложении ряда обязанностей на Скороход: прибывать к следователю по требованию, носить электронный браслет, не общаться со свидетелями и сдать загранпаспорт.

Дело Анны Скороход — что известно

5 декабря НАБУ заявило о разоблачении преступной группы, которую возглавляет народный депутат Украины. Впоследствии Скороход подтвердила информацию об обысках в ее квартире. Она заявила, что видит в этом "прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать политическую деятельность из-за принципиальной позиции".

По данным следствия, члены группы предложили представителю бизнеса за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента. Дельцы утверждали, что имеют возможность передать взятку чиновникам за принятие санкционных решений. А впрочем, после получения 125 тысяч долларов деньги не передали дальше, потому что не смогли найти чиновника, который бы согласился совершить незаконные действия.

Следователи заявляют, что народный депутат организовала деятельность группы и стала "гарантом" сделки.

По версии прокурора, в июле Анна Скороход встретилась в ресторане с неким Ищуком, где тогда подстрекала его к взятке. А после встречи еще раз об этом вспомнила в мессенджере, просила часть.

Подозрение по ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу — получила сама Скороход, ее помощник и сообщник.

По данным Центральной избирательной комиссии, Анна Скороход в 2019 году была избрана депутатом Верховной Рады девятого созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №93 (Киевская область). Она является членом парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, Анна Скороход озвучила новые детали обыска, который был проведен у нее детективами Национального антикоррупционного бюро. По словам парламентария, во время следственных действий у нее у нее изъяли телефон, патроны для автомата и материалы расследования относительно работы Службы безопасности Украины и полиции. Она уверяет, что не знает, откуда у нее взялись патроны калибра 5.45 мм.

Тем временем НАБУ опубликовало видео, в котором действующий народный депутат в бежевом платье и больших коричневых серьгах требует взятку у предпринимателя. Парламентарий Анна Скороход появилась на одном из заседаний Верховной Рады в таком же образе и рассказывала о ворах в парламенте.