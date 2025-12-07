Дело Скороход: нардеп заявила, что во время обысков у нее нашли патроны для автомата

Народный депутат Анна Скороход (депутатская группа "За майбутнє") озвучила новые детали обыска, который был проведен у нее детективами Национального антикоррупционного бюро.

По словам парламентария, во время следственных действий у нее у нее изъяли телефон, патроны для автомата и материалы расследования о работе Службы безопасности Украины и полиции. Об этом она сообщила в комментарии "Суспільне".

Скороход уверяет, что не знает, откуда у нее взялись патроны калибра 5.45 мм.

"У меня много военных находится, [возможно] кто-то оставил… А, возможно, это от того, что нам выдавали. Нам в начале войны выдавали автомат с патронами", – заявила она.

Нардеп добавила, что у нее правоохранители также изъяли "распечатки, касающиеся коррупции в СБУ и полиции, не относящиеся к делу".

Что касается подозрений в свой адрес, то их Скороход комментировать отказалась. 8 декабря она вызвана на допрос в НАБУ, после чего пообещала дать дополнительную информацию.

"Я приду, потому что мне нечего скрывать. Но вы должны знать, что стоит за этим делом. Завтра сразу после допроса я выйду к центральному входу НАБУ. Приглашаю журналистов. Я дам комментарии и отвечу на ваши вопросы. Свои права, репутацию и честь буду отстаивать", – написала парламентарий в соцсети.

В антикоррупционных органах обыски у Скороход журналистам тоже не комментировали, ссылаясь на тайну следствия.

07 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога к одному из участников группы лиц, которых совместно с народным депутатом разоблачили на подчинении компании-конкурентки. По информации журналистов, это заместитель директора благотворительного фонда "Osprey Global Solutions Ukraine". Анна Скороход пришла поддержать его, заявив, что это ее друг.

Напомним, 5 декабря в СМИ сообщили, что к нардепу Анне Скороход пришли с обысками. Сама парламентарий заявила, что ей нечего скрывать, но видит в этом "прямое давление на оппозицию".

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что депутат была "гарантом" незаконной сделки. По делу сообщено о подозрениях в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Также НАБУ опубликовало видео, в котором действующий народный депутат в бежевом платье и крупных коричневых серьгах требует взятку у предпринимателя. Парламентарий Анна Скороход появилась на одном из заседаний Верховной Рады в таком же образе и рассказывала о ворах в парламенте.

В свою очередь депутат обвинила НАБУ во лжи и срыве ее визита в Вашингтон.