Фигурант дела Анны Скороход отправлен под стражу: суд назначил залог более 4 млн грн

Высший антикоррупционный суд 7 декабря избрал меру пресечения одному из фигурантов дела народного депутата Анны Скороход. Сообщник подозреваемой отправлен под стражу с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП. Речь идет об участнике организованной группы, которую, по данным следствия, вместе со Скороход разоблачили в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за содействие в применении санкций СНБО в отношении конкурирующей компании.

Отмечается, что если подозреваемый, имя которого не разглашается, внесет сумму залога, на него будут возложены ряд обязательств:

являться по первому требованию к детективам НАБУ, прокурорам, следственному судье и в суд;

не покидать пределы города Тернополь без разрешения следствия или суда;

сообщать о смене места проживания и работы;

воздержаться от общения с определенными судом лицами;

сдать паспорт(а) для выезда за границу;

носить электронный браслет.

Напомним, утром 5 декабря СБУ, НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы в Киеве, которую, по данным следствия, возглавляла народный депутат от партии "За Майбутнє" Анна Скороход.

По версии следствия, группа предлагала бизнесмену за 250 тыс. долларов организовать внесение конкурентной компании в санкционный список СНБО. В материале дела говорится, что после уплаты части средств, а именно125 тыс. долларов, которые передавались через оформление расписок о ссуде, "клиент" получил заверение, что эти деньги получат чиновники СНБО. Также они предоставили фотографию приложения санкционных списков в качестве подтверждения их действий.

Позже НАБУ обнародовало видео, на котором Скороход общается с мужчиной, требуя деньги и угрожая ему.