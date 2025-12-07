Фігуранта справи Анни Скороход відправлено під варту: суд призначив заставу понад 4 млн грн

Вищий антикорупційний суд 7 грудня обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи народного депутата Ганни Скороход. Спільника підозрюваної відправлено під варту з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП. Ідеться про учасника організованої групи, яку, за даними слідства, разом зі Скороход викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди за сприяння в застосуванні санкцій РНБО щодо конкуруючої компанії.

Зазначається, що якщо підозрюваний, ім'я якого не розголошують, внесе суму застави, на нього буде покладено низку зобов'язань:

з'являтися на першу вимогу до детективів НАБУ, прокурорів, слідчого судді та до суду;

не залишати межі міста Тернопіль без дозволу слідства або суду;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

утриматися від спілкування з визначеними судом особами;

здати паспорт(и) для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Нагадаємо, вранці 5 грудня СБУ, НАБУ і САП повідомили про викриття організованої злочинної групи в Києві, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка від партії "За Майбутнє" Ганна Скороход.

За версією слідства, група пропонувала бізнесмену за 250 тис. доларів організувати внесення конкурентної компанії до санкційного списку РНБО. У матеріалі справи йдеться про те, що після сплати частини коштів, а саме 125 тис. доларів, які передавалися через оформлення розписок про позику, "клієнт" отримав запевнення, що ці гроші отримають чиновники РНБО. Також вони надали фотографію додатка санкційних списків як підтвердження їхніх дій.

Пізніше НАБУ оприлюднило відео, на якому Скороход спілкується з чоловіком, вимагаючи гроші та погрожуючи йому.