Справа Скороход: нардепка заявила, що під час обшуків у неї знайшли патрони для автомата

Народна депутатка Ганна Скороход (депутатська група "За майбутнє") озвучила нові деталі обшуку, який був проведений у неї детективами Національного антикорупційного бюро.

За словами парламентарки, під час слідчих дій у неї в неї вилучили телефон, набої для автомата та матеріали розслідування щодо роботи Служби безпеки України та поліції. Про це вона повідомила в коментарі "Суспільне".

Скороход запевняє, що не знає, звідки у неї взялися патрони калібру 5.45 мм.

"У мене багато військових перебуває, [можливо] хтось залишив... А, можливо, це від того, що нам видавали. Нам на початку війни видавали автомат із патронами", — заявила вона.

Нардепка додала, що в неї правоохоронці також вилучили "роздруківки, що стосуються корупції в СБУ і поліції, які не стосуються справи".

Що стосується підозр на свою адресу, то їх Скороход коментувати відмовилася. 8 грудня її викликали на допит у НАБУ, після чого вона пообіцяла дати додаткову інформацію.

"Я прийду, тому що мені нема чого приховувати. Але ви маєте знати, що стоїть за цією справою. Завтра відразу після допиту я вийду до центрального входу НАБУ. Запрошую журналістів. Я дам коментарі та відповім на ваші запитання. Свої права, репутацію і честь буду відстоювати", — написала парламентарка у соцмережі.

В антикорупційних органах обшуки у Скороход журналістам теж не коментували, посилаючись на таємницю слідства.

07 грудня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до одного з учасників групи осіб, яких спільно з народним депутатом викрили на підпорядкуванні компанії-конкурентки. За інформацією журналістів, це заступник директора благодійного фонду "Osprey Global Solutions Ukraine". Анна Скороход прийшла підтримати його, заявивши, що це її друг.

Нагадаємо, 5 грудня у ЗМІ повідомили, що до нардепки Анни Скороход прийшли з обшуками. Сама парламентарка заявила, що їй нема чого приховувати, але вбачає в цьому "прямий тиск на опозицію".

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що депутатка була "гарантом" незаконної оборудки. У справі повідомлено про підозри в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Також НАБУ опублікувало відео, у якому чинна народна депутатка в бежевій сукні та великих коричневих сережках вимагає хабар у підприємця. Парламентарка Ганна Скороход з'явилася на одному із засідань Верховної Ради в такому ж образі та розповідала про злодіїв у парламенті.

Зі свого боку депутатка звинуватила НАБУ у брехні та зриві її візиту до Вашингтона.