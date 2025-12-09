"Ваша честь, мене обіср*ли на всю країну": як нардепці Скороход обирають запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід народній депутатці від групи "За майбутнє" Анні Скороход. Прокурор заявив, що нардепка може втекти за кордон, або переховуватись.

Як стало відомо перед початком засідання, Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме запобіжний захід у вигляді застави для народної депутатки. Прокурор просив суд зробити засідання закритим, адже відкритий формат може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та особистих даних приватної особи. Але сторона захисту "категорично заперечила" та заявила, що "всі і так розуміють, про кого йдеться", повідомляють журналісти "Громадського" з зали суду.

Трансляцію з зали суду припинили

Щодо розголошення таємниці досудового розслідування, він нагадав: правоохоронці повідомили про обшуки в депутатки ще до їх закінчення.

Сама ж Анна Скороход заявила: "Ваша честь, мене обіср***ли на всю країну". Та сказала, що хоче, щоб люди в Україні бачили, як проходить судове засідання. Всі звинувачення вона відкидає.

Суд відмовив у проведенні закритого засідання — не бачить підстав. Але зробив зауваження, що Скороход вжила "гаряче слівце". А втім, коли прокурор зачитував матеріали, депутатка знову вилаялася.

Прокурор заявив про можливі ризики знищення доказів і впливу на свідків, втечі депутатки за кордон або переховуватися через серйозність обвинувачень.

Він клопотав про призначення запобіжного заходу у вигляді застави сумою у 10,5 мільйона гривень. А також про покладення низки обов’язків на Скороход: прибувати до слідчого на вимогу, носити електронний браслет, не спілкуватися зі свідками та здати закордонний паспорт.

Справа Анни Скороход – що відомо

5 грудня НАБУ заявило про викриття злочинної групи, яку очолює народна депутатка України. Згодом Скороход підтвердила інформацію про обшуки в її квартирі. Вона заявила, що вбачає в цьому "прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати політичну діяльність через принципову позицію".

Відео НАБУ

За даними слідства, члени групи запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Ділки стверджували, що мають можливість передати хабар посадовцям за ухвалення санкційних рішень. А втім, після отримання 125 тисяч доларів гроші не передали далі, бо не змогли знайти посадовця, який би погодився вчинити незаконні дії.

Слідчі заявляють, що народна депутатка організувала діяльність групи й стала "гарантом" угоди.

За версією прокурора, в липні Анна Скороход зустрілась у ресторані з певним Іщуком, де тоді підбурювала його до хабаря. А після зустрічі ще раз про це згадала у месенджері, просила частину.

Підозру за ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — отримала сама Скороход, її помічник та спільник.

За даними Центральної виборчої комісії, Анна Скороход у 2019 році була обрана депутаткою Верховної Ради дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" за виборчим округом №93 (Київська область). Вона є членкинею парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, Анна Скороход озвучила нові деталі обшуку, який був проведений у неї детективами Національного антикорупційного бюро. За словами парламентарки, під час слідчих дій у неї в неї вилучили телефон, набої для автомата та матеріали розслідування щодо роботи Служби безпеки України та поліції. Вона запевняє, що не знає, звідки у неї взялися патрони калібру 5.45 мм.

Тим часом НАБУ опублікувало відео, у якому чинна народна депутатка в бежевій сукні та великих коричневих сережках вимагає хабар у підприємця. Парламентарка Анна Скороход з'явилася на одному із засідань Верховної Ради в такому ж образі та розповідала про злодіїв у парламенті.