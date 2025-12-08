Скороход заявила о своей невиновности: "Когда НАБУ опубликует реальное видео, дела не будет"

Народный депутат Анна Скороход (депутатская группа «За майбутнє») заявила, что видео, опубликованное Национальным антикоррупционным бюро, где она якобы требует взятку у предпринимателя в размере $250 тысяч, – "слепленное".

В понедельник 8 декабря Скороход пришла на допрос в НАБУ и пообщалась с журналистами, где снова опровергла свою вину, передает "Апостроф".

Она не стала разглашать подробности уголовного производства, опасаясь нарушения соглашения о неразглашении, однако в очередной раз заявила:

"Я хочу сказать, что это абсолютная нарезка. Она не передает реальности, и как только НАБУ опубликует реальное видео, дела не будет".

Скороход также опровергла подозрение в получении взятки, заявив, что их подозревают не в получении взятки, а в подстрекательстве к даче неправомерной выгоды должностным лицам.

На вопрос, кто находился рядом с ней в момент записи, депутат подтвердила, что это были ее знакомый и ее помощник. Последнему Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения.

Когда журналисты поинтересовались, как видео может быть "слеплено", если показан цельный отрывок, нардеп ответила:

"Нет начала, вырезано в тексте и нет конца. Если бы они показали полное видео, я бы тут не стояла".

Скороход еще раз сослалась на соглашение о неразглашении и пообещала при первой возможности показать СМИ материалы дела.

Она уверена, что дело против нее – "политическое давление".

"Все знают, что 6 декабря я должна была ехать в командировку в США, где у меня была назначена встреча на высшем политическом уровне. Я должна была передать обращение семей военнопленных и без вести пропавших Дональду Трампу со списками на обмен".

Дело Анны Скороход

5 декабря в СМИ сообщили, что к нардепу Анне Скороход пришли с обысками. Сама парламентарий заявила, что ей нечего скрывать, но видит в этом "прямое давление на оппозицию".

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что депутат была "гарантом" незаконной сделки. По делу сообщено о подозрениях в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Также НАБУ опубликовало видео, в котором действующий народный депутат в бежевом платье и крупных коричневых серьгах требует взятку у предпринимателя. Парламентарий Анна Скороход появилась на одном из заседаний Верховной Рады в таком же образе и рассказывала о ворах в парламенте.

В свою очередь депутат обвинила НАБУ во лжи и срыве ее визита в Вашингтон.

Напомним, Скороход заявила, что у нее во время обысков нашли патроны к автоматам.