Скороход заявила про свою невинуватість: "Коли НАБУ опублікує реальне відео, справи не буде"

Народна депутатка Ганна Скороход (депутатська група "За майбутнє") заявила, що відео, опубліковане Національним антикорупційним бюро, де вона нібито вимагає хабар у підприємця в розмірі $250 тисяч, — "зліплене".

У понеділок 8 грудня Скороход прийшла на допит у НАБУ і поспілкувалася з журналістами, де знову спростувала свою провину, передає "Апостроф".

Вона не стала розголошувати подробиці кримінального провадження, побоюючись порушення угоди про нерозголошення, проте вкотре заявила:

"Я хочу сказати, що це абсолютна нарізка. Вона не передає реальності, і щойно НАБУ опублікує реальне відео, справи не буде".

Скороход також спростувала підозру в отриманні хабара, заявивши, що їх підозрюють не в отриманні хабара, а в підбурюванні до давання неправомірної вигоди посадовим особам.

На запитання, хто перебував поруч із нею в момент запису, депутатка підтвердила, що це були її знайомий та її помічник. Останньому Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід.

Відео дня

Коли журналісти поцікавилися, як відео може бути "зліплено", якщо показано цілісний уривок, нардепка відповіла:

"Немає початку, вирізано в тексті і немає кінця. Якби вони показали повне відео, я б тут не стояла".

Скороход ще раз послалася на угоду про нерозголошення і пообіцяла за першої можливості показати ЗМІ матеріали справи.

Вона впевнена, що справа проти неї — "політичний тиск".

"Усі знають, що 6 грудня я мала їхати у відрядження до США, де в мене була призначена зустріч на вищому політичному рівні. Я мала передати звернення сімей військовополонених і безвісти зниклих Дональду Трампу зі списками на обмін".

Справа Анни Скороход

5 грудня у ЗМІ повідомили, що до нардепа Ганни Скороход прийшли з обшуками. Сама парламентарій заявила, що їй нема чого приховувати, але вбачає в цьому "прямий тиск на опозицію".

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що депутатка була "гарантом" незаконної оборудки. У справі повідомлено про підозри в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Також НАБУ опублікувало відео, у якому чинна народна депутатка в бежевій сукні та великих коричневих сережках вимагає хабар у підприємця. Парламентарка Ганна Скороход з'явилася на одному із засідань Верховної Ради в такому ж образі та розповідала про злодіїв у парламенті.

Зі свого боку депутатка звинуватила НАБУ у брехні та зриві її візиту до Вашингтона.

Нагадаємо, Скороход заявила, що в неї під час обшуків знайшли патрони до автоматів.