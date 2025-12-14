"Не видим смысла": "третьи лица" внесли за нардепа Скороход более 3 млн грн залога

За народного депутата Украины Анну Скороход, которую подозревают в подстрекательстве бизнесмена дать взятку в размере 250 тысяч долларов, внесли более 3 миллионов гривен залога, который 9 декабря ей назначил Высший антикоррупционный суд.

Нардеп уже находится на свободе с электронным браслетом, заявил в комментарии "Суспільному" адвокат политика Олег Бургела.

Он отметил, что 3 млн 28 тысяч гривен залога за Скороход внесли "третьи лица" еще 12 декабря после обеда, однако не уточнил кто именно. Защитник подчеркнул, что деньги на залог "не нардепки".

Стоит заметить, что сама Скороход во время судебного заседания уверяла, что не имеет определенной судом суммы на залог.

"Мы понимаем, что залог останется, потому что продолжается досудебное расследование, но будем просить уменьшить размер. Также не видим смысла в электронном браслете: как народный депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине", — пояснил Бургела.

Відео дня

По его словам, сейчас Анна Скороход находится в Киеве с электронным браслетом.

Напомним, 9 декабря ВАКС избрал нардепу Анне Скороход меру пресечения.

5 декабря НАБУ вручило Скороход подозрение. Ей инкриминировали вымогательство 250 тысяч долларов взятки от бизнесмена в обмен на "санкции СНБО" против компании-конкурентки.