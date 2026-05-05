Від початку року вже 2 млрд грн: УП розповіла, скільки витрачено з бюджету на "тисячу Зеленського"

У 2025 році з держбюджету витратили 19 млрд грн на виплати так званої “тисячі Зеленського”, а у 2026 році на програму “Національний кешбек” вже спрямували близько 2 млрд грн.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на дані економічного блоку уряду. Зазначається, що всі витрати на “тисячі” у 2025 році були покриті за рахунок економії Міністерства соціальної політики.

Йдеться про перерозподіл коштів у межах бюджету: частину соціальних виплат не використали через Мінсоцполітики, а ці гроші спрямували на інші програми підтримки. Такі виплати стали системним інструментом, який фінансується не окремо, а через внутрішні резерви бюджету.

У 2026 році витрати на подібні програми продовжуються. Зокрема, на “Національний кешбек”, що передбачає виплати за купівлю українських товарів, уже пішло орієнтовно 2 млрд грн.

Також діє програма паливного кешбеку, на яку від початку запуску витратили близько 1 млрд грн станом на початок травня. Її продовжили ще на місяць, тож загальні витрати можуть зрости.

Кабінет міністрів продовжив дію програми “Національний кешбек” до кінця воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Програма передбачає виплату компенсацій за купівлю українських товарів і спрямована на підтримку вітчизняного виробництва.

Станом на зараз нею користуються близько 4,8 млн українців. Загальна сума виплат перевищила 7 млрд грн, а бізнес отримав щонайменше 20 млрд грн додаткової виручки. Продажі українських товарів завдяки цьому зросли на 7–9%.

НАЗК повідомило, що публічні службовці мають декларувати кошти, отримані за програмами “єПідтримка”, “Національний кешбек” і “Зимова підтримка”.

У відомстві зазначили, що ці виплати вважаються доходом і вносяться до розділу “Доходи” декларації. Дані про джерело підтягуються автоматично.

“Пакунок малюка” декларується лише у разі отримання грошима. Інші соцвиплати також вважаються доходом лише після монетизації.