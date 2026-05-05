С начала года уже 2 млрд грн: УП рассказала, сколько потрачено из бюджета на "тысячу Зеленского"

В 2025 году из госбюджета потратили 19 млрд грн на выплаты так называемой "тысячи Зеленского", а в 2026 году на программу "Национальный кэшбек" уже направили около 2 млрд грн.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на данные экономического блока правительства. Отмечается, что все расходы на "тысячи" в 2025 году были покрыты за счет экономии Министерства социальной политики.

Речь идет о перераспределении средств в рамках бюджета: часть социальных выплат не использовали через Минсоцполитики, а эти деньги направили на другие программы поддержки. Такие выплаты стали системным инструментом, который финансируется не отдельно, а через внутренние резервы бюджета.

В 2026 году расходы на подобные программы продолжаются. В частности, на "Национальный кэшбек", предусматривающий выплаты за покупку украинских товаров, уже ушло около 2 млрд грн.

Также действует программа топливного кэшбека, на которую с начала запуска потратили около 1 млрд грн по состоянию на начало мая. Ее продлили еще на месяц, поэтому общие расходы могут вырасти.

Кабинет министров продлил действие программы "Национальный кэшбек" до конца военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года. Программа предусматривает выплату компенсаций за покупку украинских товаров и направлена на поддержку отечественного производства.

По состоянию на сейчас ею пользуются около 4,8 млн украинцев. Общая сумма выплат превысила 7 млрд грн, а бизнес получил не менее 20 млрд грн дополнительной выручки. Продажи украинских товаров благодаря этому выросли на 7-9%.

НАПК сообщило, что публичные служащие должны декларировать средства, полученные по программам "еПоддержка", "Национальный кэшбек" и "Зимняя поддержка".

В ведомстве отметили, что эти выплаты считаются доходом и вносятся в раздел "Доходы" декларации. Данные об источнике подтягиваются автоматически.

"Пакет малыша" декларируется только в случае получения деньгами. Другие соцвыплаты также считаются доходом только после монетизации.