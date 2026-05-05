Правительство продлило "Нацкешбек": сколько еще будет действовать программа

Кабинет министров продлил действие программы "Национальный кэшбек" на период с 1 мая 2026 года до конца военного положения в Украине, но не позднее 30 апреля 2028 года. Проект направлен на стимулирование развития производства украинских товаров и услуг путем предоставления государственной денежной компенсации покупателям товаров и услуг украинского производства.

Соответствующее решение было принято Кабмином 29 апреля. Об этом говорится на сайте правительства.

Также Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства поручили подать Кабмину не позднее чем через два месяца после завершения реализации экспериментального проекта отчет о результатах его реализации, а также предложения по внесению изменений в законодательные акты.

Это решение правительства прокомментировал нардеп из фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Правительство продлило действие "Кэшбэка" до конца действия военного положения в Украине, но не позднее 30 апреля 2028 года.... Ну хоть понимаем до когда они выборы и эту предвыборный популизм планируют за наш счет", — написал он.

Відео дня

Пост Железняка Фото: Скриншот

Программа "Национальный кэшбэк": что известно

"Национальный кэшбек" — инициатива президента Украины Владимира Зеленского, направленная на поддержку граждан и отечественного бизнеса. При условии покупки товаров украинского производства, зарегистрированных в программе, потребители получают 10% компенсации стоимости покупки. Максимальная сумма кэшбэка в месяц составляет 3 тысячи гривен.

Полученные средства можно использовать на оплату услуг, благотворительность, донаты ВСУ, военные облигации, украинские книги и лекарства, включенные в программу.

Напомним, что государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет делать донаты на нужды ВСУ.

Также Фокус писал, как закрыть карту "Национального кэшбэка". В разных банках процедура отличается.

Напомним, ранее в "Дії" объяснили, почему могут не зачисляться средства по программе "Национальный кэшбек".