Уряд продовжив "Нацкешбек": скільки ще діятиме програма

Кабінет міністрів продовжив дію програми "Національний кешбек" на період з 1 травня 2026 року до кінця воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Проєкт спрямований на стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва.

Відповідне рішення було ухвалене Кабміном 29 квітня. Про це йдеться на сайті уряду.

Також Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства доручили подати Кабміну не пізніше ніж через два місяці після завершення реалізації експериментального проекту звіт про результати його реалізації, а також пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів.

Це рішення уряду прокоментував нардеп з фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Уряд продовжив дію "Кешбеку" до кінця дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 року…. Ну хоч розуміємо до коли вони вибори і цю передвиборчий популізм планують за наш рахунок", — написав він.

Пост Железняка Фото: Скриншот

Програма "Національний кешбек": що відомо

"Національний кешбек" — ініціатива президента України Володимира Зеленського, спрямована на підтримку громадян і вітчизняного бізнесу. За умови купівлі товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, споживачі отримують 10% компенсації вартості покупки. Максимальна сума кешбеку на місяць становить 3 тисячі гривень.

Отримані кошти можна використати на оплату послуг, благодійність, донати ЗСУ, військові облігації, українські книжки та ліки, включені в програму.

