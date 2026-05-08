После резкого скачка украинские АЗС начали снижать цены. Эксперт Сергей Куюн рассказал, что подорожание уже остановилось, а бензин и дизель могут в ближайшее время подешеветь еще больше.

В Украине после стремительного подорожания топлива, которое произошло на прошлой неделе на фоне роста цен на нефть, ситуация на рынке начала стабилизироваться. Более того, эксперты прогнозируют, что в ближайшее время бензин и дизель будут дешеветь. Фокус выяснил, сколько будет стоить заправить транспортное средство 11 мая.

Прогноз цен на АЗС

11 мая резких колебаний цен на топливо в Украине не ожидается. Тем не менее, стоимость бензина, дизеля и автогаза будет заметно отличатся в зависимости от сети АЗС.

Укрнафта":

бензин 95 Energy — 70,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

Відео дня

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 94,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 91,90 грн/л

Что будет с ценами на топливо в ближайшее время

Украинским водителям стоит ожидать постепенного снижения цен на топливо. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщил, что уже с 8 мая отдельные сети АЗС начали пересматривать прайсы: у некоторых крупных операторов бензин и дизель подешевели на 1-2 грн за литр.

"Водителям приготовиться! Да, рост отменяется, цены будут падать!", — написал он на странице в Facebook.

Больше всего могут снизиться цены именно на дизель. По словам Куюна, уже с 9 мая дизтопливо начнут отгружать оптом примерно по 74 грн за литр. Если эта цена закрепится, то за 7-10 дней на АЗС дизель может подешеветь до 80-82 грн/л. 8 мая средняя цена держится на уровне около 89 грн/л.

С 9 мая дизтопливо начали отгружать оптом примерно по 74 грн за литр. Если эта цена закрепится, то за 7-10 дней на АЗС дизель может подешеветь до 80-82 грн/л

Топливо должно дешеветь прежде всего из-за изменений на мировом рынке. Цены там резко колебались, и часть трейдеров закупила большие объемы топлива именно тогда, когда оно было самым дорогим. Теперь они оказались в сложной ситуации.

"Причина остается традиционной — разворот мирового рынка. Эти качели с изменением прогнозов — прекрасная иллюстрация происходящего. И если для нас это просто фан, то многие трейдеры сейчас тихонько плачут в уголке, потому что на пике накупили горючего как дурак мыла.

Падать будет настолько быстро, насколько позволит ситуация. Все мечтают вернуться к старым ценам, к "ламповым" 60 грн/л, а лучше — ниже, потому что тогда люди почему-то покупают живее", — объяснил эксперт.

Важно

Цены на топливо в Украине: Сергей Куюн опроверг "миф" о постоянном подорожании

Сергей Куюн отметил, что кризис не принес рынку никакой выгоды. Из-за резких колебаний цен ситуацию сильно расшатало: "Укрнафта" за два месяца увеличила продажи в полтора раза и возглавила рейтинг розничных продавцов топлива.

Это означает, что другие сети потеряли часть своих объемов. Поэтому конкуренция за каждого клиента и каждый проданный литр станет еще жестче. Именно это может заставить АЗС снижать цены максимально быстро, насколько позволит ситуация на рынке.

Эксперт также показал график цен на дизельное топливо в Европе и обратил внимание на сигналы рынка. По его словам, крайняя правая синяя точка на графике пошла вверх — она отражает ожидания относительно будущих цен, то есть фьючерсы. Оранжевые точки показывают уже фактическую стоимость.

Прогноз по стоимости топлива может еще измениться Фото: Скриншот

Куюн отметил, что рост пока небольшой, но он есть. К тому же появились новости о подорожании нефти. Поэтому, по его словам, прогнозы еще могут измениться. В то же время рынок пока не ожидает возвращения к предыдущим ценам.

Ранее Фокус писал, что украинцы начали получать кэшбек с начислением выплат за покупку топлива. Этой программой воспользовались более 2 млн человек.