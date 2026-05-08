Після різкого стрибка українські АЗС почали знижувати ціни. Експерт Сергій Куюн розповів, що подорожчання вже зупинилося, а бензин і дизель можуть найближчим часом подешевшати ще більше.

В Україні після стрімкого подорожчання пального, яке відбулося минулого тижня на тлі зростання цін на нафту, ситуація на ринку почала стабілізуватися. Ба більше, експерти прогнозують, що найближчим часом бензин і дизель дешевшатимуть. Фокус з'ясував, скільки коштуватиме заправити транспортний засіб 11 травня.

Прогноз цін на АЗС

11 травня різких коливань цін на паливо в Україні не очікується. Проте вартість бензину, дизеля та автогазу помітно відрізнятиметься залежно від мережі АЗС.

Укрнафта":

бензин 95 Energy — 70,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельне паливо — 86,90 грн/л;

дизельне паливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

Відео дня

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне паливо — 89,90 грн/л;

дизельне паливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельне паливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельне паливо — 89,90 грн/л;

дизельне паливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельне паливо — 89,90 грн/л;

дизельне паливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельне паливо NANO Extro — 94,90 грн/л;

дизельне паливо NANO — 91,90 грн/л

Що буде з цінами на паливо найближчим часом

Українським водіям варто очікувати поступового зниження цін на пальне. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомив, що вже з 8 травня окремі мережі АЗС почали переглядати прайси: у деяких великих операторів бензин і дизель подешевшали на 1-2 грн за літр.

"Водіям приготуватися! Так, зростання скасовується, ціни падатимуть!", — написав він на сторінці у Facebook.

Найбільше можуть знизитися ціни саме на дизель. За словами Куюна, вже з 9 травня дизпаливо почнуть відвантажувати оптом приблизно по 74 грн за літр. Якщо ця ціна закріпиться, то за 7-10 днів на АЗС дизель може подешевшати до 80-82 грн/л. 8 травня середня ціна тримається на рівні близько 89 грн/л.

З 9 травня дизпаливо почали відвантажувати оптом приблизно по 74 грн за літр. Якщо ця ціна закріпиться, то за 7-10 днів на АЗС дизель може подешевшати до 80-82 грн/л.

Паливо має дешевшати насамперед через зміни на світовому ринку. Ціни там різко коливалися, і частина трейдерів закупила великі обсяги палива саме тоді, коли воно було найдорожчим. Тепер вони опинилися в складній ситуації.

"Причина залишається традиційною — розворот світового ринку. Ці гойдалки зі зміною прогнозів — прекрасна ілюстрація того, що відбувається. І якщо для нас це просто фан, то багато трейдерів зараз тихенько плачуть у куточку, бо на піку накупили пального як дурень мила.

Падати буде настільки швидко, наскільки дозволить ситуація. Усі мріють повернутися до старих цін, до "лампових" 60 грн/л, а краще — нижче, бо тоді люди чомусь купують жвавіше", — пояснив експерт.

Важливо

Ціни на пальне в Україні: Сергій Куюн спростував "міф" про постійне здорожчання

Сергій Куюн зазначив, що криза не принесла ринку жодної вигоди. Через різкі коливання цін ситуацію сильно розхитало: "Укрнафта" за два місяці збільшила продажі в півтора раза і очолила рейтинг роздрібних продавців палива.

Це означає, що інші мережі втратили частину своїх обсягів. Тому конкуренція за кожного клієнта і кожен проданий літр стане ще жорсткішою. Саме це може змусити АЗС знижувати ціни максимально швидко, наскільки дозволить ситуація на ринку.

Експерт також показав графік цін на дизельне паливо в Європі та звернув увагу на сигнали ринку. За його словами, крайня права синя точка на графіку пішла вгору — вона відображає очікування щодо майбутніх цін, тобто ф'ючерси. Помаранчеві точки показують уже фактичну вартість.

Прогноз щодо вартості палива може ще змінитися Фото: Скриншот

Куюн зазначив, що зростання поки що невелике, але воно є. До того ж з'явилися новини про подорожчання нафти. Тому, за його словами, прогнози ще можуть змінитися. Водночас ринок поки що не очікує повернення до попередніх цін.

Раніше Фокус писав, що українці почали отримувати кешбек з нарахуванням виплат за купівлю палива. Цією програмою скористалися понад 2 млн осіб.