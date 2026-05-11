Пальне в Україні знову змінюється в ціні. Середня вартість бензину А-95 зросла до 73,52 грн за літр.

Попри очікування експертів щодо поступового здешевлення пального, новий тиждень на українському ринку розпочався неоднозначно. Бензин знову додав у ціні, тоді як дизельне пальне та автогаз дещо подешевшали. Фокус розповідає, що відбувається на АЗС і яких цін водіям варто очікувати 12 травня.

Ціни на пальне — що відбулося на ринку

Минулого тижня в Україні спостерігалося стрімке подорожчання пального. Це відбулося через нестабільну ситуацію на нафтовому ринку, яка вплинула на закупівельні ціни та очікування трейдерів.

Перед вихідними ситуація частково стабілізувалася й окремі мережі АЗС почали знижувати вартість бензину та дизельного пального. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозував, що пальне може продовжити дешевшати.

За його оцінками, з 9 травня дизельне пальне мали почати відвантажувати гуртом приблизно по 74 грн за літр. Якщо така ціна закріпиться на ринку, то протягом 7–10 днів дизель на АЗС може подешевшати до 80–82 грн/л.

Однак 11 травня ринок продемонстрував іншу динаміку: бензин знову подорожчав, тоді як дизель і автогаз незначно знизилися в ціні.

За даними порталу "Мінфін", середні ціни на пальне у понеділок, 11 травня, становили:

бензин А-95 преміум — 77,87 грн/л (+0,98);

бензин А-95 — 73,52 грн/л (+0,45);

бензин А-92 — 67,13 грн/л (+0,74);

дизельне пальне — 87,81 грн/л (-0,22);

автомобільний газ — 48,38 грн/л (-0,03).

Чи будуть нові ціни на АЗС 12 травня

Більшість великих мереж АЗС, ймовірно, поки утримуватимуть ціни на бензин і дизель приблизно на попередньому рівні. Водночас різниця між окремими операторами ринку залишається суттєвою: преміальні марки бензину вже наближаються до 88 грн/л, а дизель у деяких мережах коштує понад 92 грн/л.

Очікується, що 12 травня ціни в основних мережах АЗС будуть такими:

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 80,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,70 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,90 грн/л;

бензин upg95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 80,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин NANO 95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95 — 77,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 87,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 92,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 89,90 грн/л

Україна відновила постачання пального з Угорщини та Словаччини

Словаччина та Угорщини знову постачають Україні пальне. Проте, як повідомив Сергій Куюн в коментарі Укрінформу, це не матиме впливу на роздрібні ціни.

"Вже відновили. На ціни це не вплине, адже там ми теж купуємо по ринковій вартості", — розповів він.

За словами експерта, відновлення імпорту з Угорщини та Словаччини допоможе посилити стабільність внутрішнього ринку завдяки додатковому урізноманітненню маршрутів постачання.

Нагадаємо, мережі АЗС України не почали активно знижувати ціни на пальне після того, як впала вартість нафти на світових ринках. Як пояснили у Національному банку, це сталося через інерційність ціноутворення, а також вплив запасів, сформованих у період пікових цін.